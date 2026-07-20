Dos parques de Zaragoza estrenarán equipamientos deportivos: tendrán nuevos espacios para fútbol y baloncesto

Más infraestructuras para promocionar el ocio. Así lo ha confirmado este lunes el Ayuntamiento de Zaragoza, que a través de la sociedad Zaragoza Deporte, a dado un impulso a las instalaciones deportivas de la ciudad. En los próximos meses se llevarán a cabo dos reformas importantes en las pistas al aire libre del parque Delicias y el parque Labordeta, que supondrán una inversión conjunta de 313.389 euros (IVA incluido).

Ambas actuaciones, aprobadas por el consejo de administración de la entidad municipal, permitirán modernizar dos instalaciones muy utilizadas, con el objetivo de ofrecer más y mejores alternativas de ocio saludable para todos los vecinos.

La actuación de mayor envergadura se desarrollará en el parque Labordeta, donde se han presupuestado 240.079 euros para remodelar y ampliar el espacio deportivo ubicado junto al aula de la naturaleza. El proyecto actuará sobre la actual pista de fútbol sala, cuyo pavimento y vallado perimetral presentan un importante deterioro debido, principalmente, a la afección de las raíces del arbolado próximo. Para solucionar este problema, la instalación se transformará en una cancha de baloncesto de menor superficie, reduciendo el espacio útil deportivo y minimizando la incidencia de las raíces sobre el pavimento.

Como complemento a esta actuación, se construirá una nueva pista polideportiva para fútbol sala y balonmano en un espacio anexo, a escasos metros de la actual, de modo que esta zona verde no solo mantendrá este equipamiento, sino que dispondrá de una instalación completamente nueva y en mejores condiciones para la práctica deportiva. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses.

En el parque Delicias se destinarán 73.310 euros (IVA incluido) para reorganizar la pista existente, que se dividirá en dos nuevos espacios: un campo de fútbol sala de dimensiones más reducidas y una nueva pista de baloncesto. La actuación permitirá optimizar el uso de la instalación y ofrecer más alternativas para la práctica deportiva. El plazo de ejecución será de dos meses.

Con estas dos intervenciones, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en su objetivo de renovar y mejorar las instalaciones deportivas de proximidad, para ofrecer espacios más modernos, seguros y funcionales para los vecinos de todos los barrios. Estas inversiones contribuyen, además, a ampliar las oportunidades para la práctica deportiva y el ocio saludable, especialmente entre los más jóvenes, mediante instalaciones de acceso libre que promueven hábitos de vida activos y de convivencia en el espacio público.