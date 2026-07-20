El PSOE Zaragoza recurre a los tribunales para acceder al expediente del spa de Ranillas

La polémica por la situación derivada de la liquidación de Cublan, la empresa gestora del spa de Ranillas, sigue sumando nuevos capítulos. Este lunes, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que ha recurrido a la vía judicial para obtener el expediente después de que, según han denunciado, el Gobierno de Natalia Chueca haya rechazado "facilitarle la documentación solicitada".

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha advertido de que ese procedimiento judicial, que ya se ha admitido a trámite, “podría tener consecuencias económicas muy graves” para el ayuntamiento y ha defendido que su grupo necesita acceder al expediente para ejercer su labor de control al Gobierno municipal. Según ha señalado, el PSOE ha solicitado información por "distintas vías", entre ellas "durante el debate sobre el estado de la ciudad, en la Comisión de Presidencia y mediante una petición de una junta de portavoces extraordinaria y urgente en la que reclamaba la comparecencia de la alcaldesa, Natalia Chueca".

Ranera ha asegurado que esa reunión no fue convocada ni se motivó su denegación y ha añadido que, tras personarse en Alcaldía para solicitar el expediente, tampoco ha recibido la documentación dentro del plazo legal de cuatro días. Ante esta situación, el grupo socialista presentó un recurso contencioso-administrativo para reclamar el acceso a la información que, como ha indicado, ya ha sido admitido a trámite.

En imágenes I Así está el spa de Ranillas, en el parque del Agua de Zaragoza / JOSEMA MOLINA

“Nadie duda de que aquí a alguien le estamos protegiendo porque nos están ocultando información”, ha afirmado Ranera, quien ha acusado al Gobierno municipal de mantener una actitud de “oscurantismo”. Además de la vía judicial, el PSOE solicitará la comparecencia de la alcaldesa en el pleno ordinario de julio para que explique la gestión del expediente y las consecuencias del acuerdo adoptado en 2022.

Ranera ha recordado que el Ayuntamiento ya ha sido condenado a pagar 164.000 euros a cuatro trabajadores del spa y ha señalado que otros 36 empleados permanecen pendientes de resolución judicial. También ha advertido de que el procedimiento abierto podría acarrear “desde la inhabilitación de los consejeros que participaron en aquel acuerdo hasta indemnizaciones millonarias para la ciudad”. Por ello, ha reclamado a Chueca que facilite toda la información y comparezca para dar explicaciones sobre un asunto que, a su juicio, “empieza a oler excesivamente mal”.

Las críticas del PP

Tan solo unos minutos después, el concejal de Presidencia y teniente de alcalde, Ángel Lorén (PP), ha acusado a Ranera de posicionarse "del lado de las empresas que quieren saquear las arcas municipales", rechazando las acusaciones de oscurantismo.

Lorén ha asegurado que el Gobierno municipal defiende en los tribunales “los intereses de los zaragozanos” frente a las empresas concesionarias y ha reprochado a la dirigente socialista que haya optado, a su juicio, por respaldar la posición de esas mercantiles. “Tenemos que elegir entre defender los intereses de quienes nos han votado o los de quienes intentan saquear las arcas del ayuntamiento. La señora Ranera ha elegido desde el principio ponerse del lado de esas empresas”, ha afirmado.

El edil popular ha responsabilizado a anteriores gobiernos municipales de izquierdas de la situación de la concesión, al recordar que el primer contrato "se adjudicó en 2007 mediante un procedimiento negociado sin publicidad", y que la empresa adjudicataria entró en concurso de acreedores sin haber abonado, según ha dicho, el canon municipal ni el consumo de agua.

También ha criticado que en 2017 una segunda empresa con el mismo administrador asumiera de nuevo la gestión del spa tras el concurso de acreedores. Lorén ha explicado que el ayuntamiento mantiene procedimientos judiciales para que el concurso de acreedores sea calificado como culpable y exigir responsabilidades a los administradores de la empresa.

“El juzgado no ha exigido nada al ayuntamiento. Lo único que ha hecho es admitir a trámite una demanda, que es un trámite procesal ordinario”, ha señalado. También ha asegurado que el expediente administrativo está a disposición de todos los grupos municipales y que parte de la documentación solicitada corresponde a etapas de gobierno en las que el PSOE era responsable directo de la gestión.

Noticias relacionadas

El consejero ha acusado además a la portavoz socialista de utilizar “medias verdades” y “bulos” para perjudicar al Gobierno municipal. Durante su comparecencia, Lorén también ha reprochado a Ranera haber incumplido, como ha dicho, acuerdos alcanzados en la Junta de Portavoces sobre el funcionamiento del pleno municipal (en este caso, la petición de la comparecencia de Chueca en la próxima sesión), asegurando que “su palabra vale cero” para el resto de grupos.