La ruta oculta que une la geometría y la astronomía por los barrios de Zaragoza: "Es parte del patrimonio científico"

Omnes vulnerant, postuma necat. Ahí está, escondido en casi todos los relojes solares, el viejo lema en latín sobre las horas. Todas hieren, la última mata. Una invitación a valorar el presente en compañía de la nostalgia. Estos ingenios geométricos tienen una gran presencia en la capital aragonesa y en fechas de cielos despejados y gran interés astronómico parece un buen momento para sumarse a la ruta diseñada por el propio consistorio que invita a descubrir sus ubicaciones. Hay de todo: desde estructuras gigantescas hasta intrincadas esculturas. Solo falta aquel reloj de luna del que hablaba Luis Buñuel.

Con la colaboración de la demarcación aragonesa del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, este catálogo científico y urbano recoge un detallado paseo por doce relojes solares repartidos por el casco urbano y sus barrios rurales. Un itinerario que funde la arqueología, el arte contemporáneo y la divulgación. Los promotores, que invitan a recorrer la ruta libremente dejando pasar el tiempo, creen que es un entrenamiento ideal como antesala perfecta para el acontecimiento astronómico del siglo: el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Aunque atención: en ese momento todos dejarán de funcionar.

El recorrido plantea un viaje cronológico fascinante que combina joyas ya asentadas en el paisaje zaragozano con cinco piezas de nueva creación destinadas a ampliar este museo al aire libre. El camino puede comenzar en el teatro romano de Caesaraugusta. Las viejas ruinas conservan un fragmento de reloj solar que contrasta con el reloj solar más grande del mundo, acreditado por el Récord Guinness gracias a su impresionante gnomon de 31 metros que destaca en el parque del Oriente.

Con una mirada más científica en Zaragoza se localiza el memorial Albert Einstein junto al pabellón puente, un conjunto escultórico interactivo con la figura del físico a tamaño real y dos relojes solares que conmemoran su histórica visita de 1923. Por otro lado, en el cercano parque del Agua se encuentra una espectacular obra contemporánea integrada en el recinto.

Uno de los curiosos relojes de sol de Zaragoza en el aparcamiento exterior del aeropuerto de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

El discurrir de horas marcadas por el sol no deja de crecer, sobre todo teniendo en cuenta que doce de los relojes aún no están instalados. Entre ellos figura el reloj Polytechnic, en el campus Río Ebro, donado por fundación Ibercaja con motivo de su 150 aniversario, y Reflexiones, que se ubicará junto a la pasarela del Voluntariado. Asimismo, se instalarán los relojes Valores, en la plaza Emperador Carlos V; Basilio Paraíso-Conciencia Global, dedicado a la reflexión sobre el cambio climático, y Dualidad, previsto en la estación de Zaragoza-Delicias. De estos nuevos artilugios, el único que se ha empezado a instalar es el de la plaza del Paraninfo.

Una parte muy significativa de esta ruta lleva la firma y el sello técnico de los ingenieros de caminos aragoneses, profesionales que han sabido trasladar el rigor de las grandes infraestructuras al mobiliario urbano cultural.

Ejemplo de esta convergencia es el mencionado memorial de Einstein o el Eje del cielo en el parque Luis Buñuel, pues los dos fueron diseñados por el ingeniero Juan Antonio Ros junto a su hijo Teo Ros. A ellos se suman también el gnomon del centro natación Helios y el del centro de urbanismo sostenible de Valdespartera, diseñados igualmente por Ros.

Física del cosmos

Desde la demarcación de ingenieros destacan la oportunidad que significan estas piezas y la cercanía del eclpises para celebrar este tipo de patrimonio científico. «La ciencia, la técnica y el arte se integran al servicio de la ciudadanía», explican. Destacan, además, que el diseño de estos cuadrantes exige aplicar principios matemáticos de máxima precisión «para conseguir que la física del cosmos dialogue con la cotidianidad de los peatones».

Toda la información del recorrido, las coordenadas de las piezas y las instrucciones técnicas para aprender a leer la hora solar en cada una de ellas ya se pueden consultar a través de la plataforma web habilitada para el itinerario por el consistorio. No habrá un reloj de luna, pero los distritos de la ciudad desbordan rigor científico y creatividad. Pero ya se sabe: todas hieren, la última mata.