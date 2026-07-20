Así será el diseño definitivo de la nueva escuela infantil de Arcosur: las obras, inminentes

Arcosur tendrá su primera escuela infantil municipal operativa el próximo 2027. Las obras, que corren a cargo de Metro7, son ya inminentes y tienen un plazo de ejecución de nueve meses, con un presupuesto de 2,9 millones de euros. En ese sentido, el Gobierno municipal de Zaragoza ha dado luz verde al proyecto definitivo, diseñado por el mismo estudio que ejecutará los trabajos. El número de plazas todavía está por definir, aunque la previsión es que sea similar al de la de Parque Venecia, estrenada recientemente y que tiene unas 80.

La principal característica que define la futura escuela, que se ubicará en la zona sur del barrio (actualmente en proceso de urbanización y junto al futuro centro de salud), es que la construcción se hará en una fábrica externa, con 43 módulos de madera maciza que serán posteriormente trasladados a la parcela, entre las avenidas del Cierzo, del Torico, del 21 de junio de 2009 y del paseo de los Arqueros. "Se va a hacer de forma modular y ecológica", ha reivindicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano.

El equipamiento contará con 1.116 metros cuadrados construidos, distribuidos en seis aulas, aseos infantiles, dormitorios, biberonería, otra aula de atención especial, un área polivalente, una cocina con despensa y office y otros elementos como el almacén, la lavandería, un espacio para la ampa o una zona de lactancia, entre otras cuestiones. Además, habrá un parking exterior.

Otra de las novedades que trae el diseño es el confort climático, en el debate público durante todo el verano debido a las cada vez más altas temperaturas. Así, la escuela de Arcosur tendrá un sistema general de aerotermia acompañado por equipos de expansión directa. Habrá recuperadores de calor de bajo consumo para renovar de forma constante el aire, y tanto la climatización y la ventilación estará controlado por domótica.

Entorno y aislamiento

La iluminación natural y el aislamiento exterior se resolverán mediante la instalación de carpinterías de aluminio de gama superior. Todos los amplios ventanales y puertas exteriores de las aulas incorporarán un doble acristalamiento de seguridad de bajas emisiones, con vidrios laminados, "garantizando así una nula pérdida de energía y una excelente barrera acústica frente al ruido urbano", según han explicado desde el consistorio.

Además, para asegurar la privacidad de los menores sin tener que renunciar a la luminosidad natural, se ha previsto la colocación de vinilos translúcidos en zonas estratégicas de las cristaleras, complementado con perfiles lacados en color negro y herrajes de alta resistencia que incluyen sistemas antipánico de empuje en las vías de evacuación de emergencia.

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En cuanto al entorno, la escuela estará rodeada de un amplio patio exterior con cerezos japoneses y moreras, con caminos de gravilla decorativa. Habrá patios de juegos con extensas zonas de pavimento continuo de caucho, para amortiguar posibles caídas de los niños.