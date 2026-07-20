ZeC denuncia la “propaganda verde” de Zaragoza: "Plantan árboles y se fotografían, pero luego no sobreviven"

El cambio climático, las olas de calor y la renovación urbana de la capital aragonesa ha obligado a poner el foco en los últimos meses en la gestión de la biodiversidad. Un modelo que enfrenta a las formaciones políticas en el Ayuntamiento de Zaragoza. El equipo de la alcaldía de Natalia Chueca defiende que aumenta el arbolado en las calles, mientras que partidos como Zaragoza en Común (ZeC) aseguran que están "faltando a la verdad".

La concejala Tatiana Gaudes ha defendido este fin de semana que se van a plantar 3.370 nuevos árboles y que actuará sobre la práctica totalidad de los 2.557 alcorques plantables identificados, “poniendo fin a un problema acumulado durante más de una década”. Sin embargo, desde ZeC dudan sobre el anuncio al considerar que los datos reales "desmontan el relato oficial”.

La concejal Elena Tomás ha exigido este lunes que se hagan públicos los datos reales de la plataforma municipal Arbomap a fecha 30 de junio de 2026. Según el análisis realizado por la formación, no son 3.370 los árboles necesarios para reponer las bajas existentes, sino 8.509 alcorques sin árbol, cifra que incluye árboles muertos, tocones sin retirar y alcorques vacíos.

En su opinión, "los barrios obreros con los más castigados de la ciudad". Los datos que manejan señalan que La Almozara tiene un 8,49% de alcorques vacíos, seguido de Las Fuentes con un 7,77%, San José con un 7,40%, Oliver con un 7,08% y Delicias con un 6,94%. Asimismo, si se analiza la situación por el número total de huecos, el problema se vuelve especialmente grave en Torrero-La Paz con 1.028 y los barrios del sur con 1.022, seguidos por el Actur-Rey Fernando con 817, Delicias con 790 y Oliver con 777.

Tomás ha calificado de “especialmente sangrante” lo que ha sucedido con las talas en el entorno de la Romareda, las riberas del Huerva o el Portillo al entender que los ejemplares retirados "no estaban enfermos ni suponían una amenaza para la ciudadanía".

En este contexto también han denunciado no solo la desaparición de árboles, sino la destrucción de los propios alcorques, suprimidos por necesidades urbanísticas, técnicas o de seguridad. Es algo que creen que ha sucedido en 750 puntos de la ciudad. "Nos preocupa mucho que el ayuntamiento dé por perdido el cuidado de cientos de árboles, por lo que estaremos atentos para que no tapen más alcorques ni eliminen zonas verdes, y nos ofrecemos a colaborar con los vecinos para revisar árbol por árbol en Zaragoza y evitar que el modelo de motosierra siga haciendo de las suyas", indicen.

A la espera de aclarar el debate de las cifras, desde ZeC califican como "propaganda verde y mala gestión" las decisiones tomadas sobre la biodiversidad en la ciudad. "Plantan, anuncian y se fotografían, pero luego los árboles no sobreviven y los barrios siguen llenos de marras, alcorques vacíos y arbolado maltratado”, ha afirmado.

Por estas razones Zaragoza en Común ha reclamado un plan integral de arbolado urbano, como ya presentó la pasada semana en sus propuestas de resolución del debate del estado de la ciudad. "Queremos transparencia total de los datos, reposición inmediata de las bajas, mantenimiento adecuado, riego suficiente y participación vecinal en la planificación de las zonas verde, pues Zaragoza necesita más sombra, más árboles y menos propaganda”.

Nueva campaña de plantación

Por su parte, el consistorio destaca que la evolución registrada en los últimos años refleja un cambio de tendencia en la gestión municipal del patrimonio arbóreo. De hecho, indican que desde 2021, por primera vez en la historia reciente de la ciudad, el número de árboles plantados supera de forma sostenida al de ejemplares retirados. El máximo se alcanzó en 2023, con 5.608 nuevas plantaciones, el mejor balance de la última década. "Frente a las frases hechas, los titulares de redes sociales y los bulos, lo que puede ofrecer este Gobierno son datos objetivos, reales y verificados. Es fácil hablar y lanzar mensajes apocalípticos, pero la realidad es que Zaragoza trabaja, y mucho, para proteger y mejorar su arbolado urbano", defiende Gaudes.

La nueva campaña de plantación se desarrollará entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 y combinará actuaciones financiadas a través del nuevo contrato de conservación, ampliaciones del canon, contratos menores y plantaciones de compensación derivadas de autorizaciones de apeo. El objetivo es eliminar la bolsa histórica de alcorques vacíos y situar a Zaragoza en un escenario de mantenimiento ordinario, en el que las nuevas plantaciones respondan únicamente a las bajas que puedan producirse cada año.