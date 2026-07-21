La cafetería de un hospital de Zaragoza busca 'dueño': el contrato durará tres años

El Servicio Aragonés de Salud busca dueño para la cafetería de un hospital de Zaragoza que está abierto 24 horas, los 365 días del año, con una plantilla de más de 1.700 profesionales y un sinfín de pacientes y familiares que acuden a él a diario. Para un centro con estas características, la cafetería se convierte en un espacio indispensable y por eso el Salud ha publicado una licitación para cubrir el servicio cuanto antes después de que haya expirado el contrato anterior.

Se trata de la cafetería del Royo Villanova, el hospital situado en la margen izquierda de la capital aragonesa. La explotación del servicio se ha publicado por un valor estimado de 400.213,95 euros, con un contrato que tendrá una duración inicial de tres años, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2029. Además, contempla la posibilidad de dos prórrogas adicionales de doce meses cada una, según los pliegos publicados en la plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas tienen hasta el 3 de agosto para presentar sus ofertas.

La propia documentación destaca que la exigencia del trabajo sanitario hace necesario que los empleados dispongan de lugares adecuados para descansar, alimentarse y recuperar fuerzas durante su jornada. Además, se apunta a que parte de la plantilla debe prolongar en ocasiones su actividad en horario de tarde o realizar turnos adicionales, por lo que el hospital considera conveniente ofrecer comidas calientes dentro del recinto y evitar desplazamientos al exterior.

La necesidad del servicio no se limita solo a los trabajadores. El Royo Villanova atiende diariamente a más de 200 pacientes hospitalizados, cuyos familiares y acompañantes permanecen con frecuencia durante varias horas en el centro. A ellos se suman las personas que acuden a consultas, análisis de sangre y otras pruebas médicas, en muchos casos después de haber tenido que guardar ayuno.

En la actualidad, el centro cuenta con máquinas expendedoras de bebidas y productos alimentarios, además de salas de descanso equipadas para calentar y consumir comida traída de casa. Sin embargo, la documentación admite que estas alternativas pueden resultar insuficientes para atender adecuadamente a un colectivo tan amplio y diverso.

Un único adjudicatario

La licitación se ha planteado en un único lote. El contrato se limita a la explotación integral de la cafetería y el hospital considera que dividir el servicio obligaría a duplicar costes fijos, especialmente los relacionados con el personal, y entre reduciría las posibilidades de que la actividad resultase económicamente atractiva para las compañías interesadas.

Noticias relacionadas

La decisión de contar con una sola empresa también responde a razones sanitarias. Al tratarse de una actividad que implica la manipulación de alimentos, la cafetería deberá cumplir la normativa higiénico-sanitaria vigente. Centralizar la prestación en un solo operador permitirá, según la memoria justificativa, identificar claramente al responsable y garantizar de manera más eficaz la aplicación de los controles exigidos.