La FIFA ya mira al Mundial 2030: Zaragoza se consolida ante las nuevas incógnitas y la posible ampliación a 64 selecciones

La selección española de fútbol defenderá en 2030 la segunda estrella conseguida hace apenas dos días en el MetLife de Nueva York. El gol de Ferran Torres marcó el punto y final a un Mundial que, por primera vez, se celebró en tres países distintos (Estados Unidos, México y Canadá) y, también como novedad, con 48 selecciones, elevando el número de partidos hasta los 104, 40 más que en las ediciones anteriores. Ahora, la FIFA ya mira a 2030 con una propuesta para ampliar ese número de equipos a 64, en una edición que se celebrará en España, Marruecos y Portugal y para la que la candidatura de Zaragoza sigue muy consolidada por varias razones.

En ese sentido, la FIFA hará una nueva ronda de visitas a los distintos estadios en otoño, en septiembre u octubre, similar a la que hizo el pasado mes de marzo. Y será entonces cuando deberán empezar a despejarse varias de las incógnitas principales que rodean al torneo de 2030. Conviene señalar que las actuales sedes están únicamente preseleccionadas y deben cumplir escrupulosamente con los estrictos requisitos del máximo organismo del fútbol mundial, lo que ya ha dejado a Málaga y La Coruña por el camino.

En los últimos días, además, se ha sumado la incógnita de Gran Canaria, después de que el concurso para renovar el estadio homónimo, hogar de la UD Las Palmas, haya quedado desierto. Estaba valorado en 174 millones de euros y, tal y como informó La Provincia, diario de Prensa Ibérica, desde el sector los veían inasumibles. El coste final se puede ir a los 250 millones y el tiempo ya juega en su contra, ya que la reforma debe estar concluida en 2029, fecha ya de por sí muy límite. Fuentes consultadas por este periódico admiten que ese año ya es, en la práctica, "tarde" para la FIFA, por lo que el riesgo de que la candidatura canaria se caiga es real.

Estado de las obras en La Romareda, este julio. / Pablo Ibáñez

En el estadio es donde está, precisamente, el principal valor de Zaragoza. Gracias a la mudanza al Ibercaja Estadio, la previsión pasa por que la nueva Romareda se inaugure para el próximo verano, aunque si se retrasa algunos meses la ciudad seguiría dentro de los plazos estipulados por el organismo. La capital aragonesa sigue pendiente de saber si los usos comerciales del nuevo campo de fútbol podrán estar operativos antes de 2030 o si deberán esperar a que acabe el Mundial, siendo esta última opción la más probable y prácticamente asumida ya en el consistorio, como informó este diario hace un mes.

Una delegación de la candidatura ha estado presente en Dallas y Miami durante este Mundial, donde han conocido los distintos condicionantes para albergar un evento de estas características, el más importante del deporte rey. Así, la candidatura zaragozana comprobó de primera mano en Texas los perímetros de seguridad, el centro de acreditaciones o el International Broadcast Center, desde donde se centraliza toda la parte tecnológica (el VAR, por ejemplo).

Última visita de la FIFA a Zaragoza y las obras de La Romareda, el pasado 10 de marzo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En Miami, estuvieron en las instalaciones del Inter de Leo Messi, propiedad de Jorge Mas y que funcionaba como sede de entrenamiento (en el caso de Zaragoza, se incluyeron en el dosier Villanueva, Cuarte, el campus universitario y la Ciudad Deportiva), así como en la sede de la FIFA en EEUU, donde se mantuvieron vaias reuniones que fuentes municipales definen como "muy positivas". "Nos transmitieron que somos una de las mejores candidaturas", aseguran.

¿64 selecciones?

De esta forma, todas las sedes preseleccionadas entran ahora en el primer esprint para confirmar su presencia en la cita mundialista de 2030. En ella se designaron inicialmente 20 (11 para España, 6 para Marruecos y 3 para Portugal), pero la FIFA quería comprobar cómo funcionaba el primer Mundial con 48 selecciones, este recién concluido, en el que había tan solo 16. A finales de año se espera que se determine el número definitivo y también la sede de la final, con el Bernabéu, el Camp Nou y el Stade Hassan II de Casablanca en la carrera.

Aunque, eso sí, en los últimos días se ha colado un nuevo factor que podría alterar nuevamente todos los planes previstos. La Conmebol (federación sudamericana) presiona para ampliar el campeonato a 64 selecciones y aspira a albergar más partidos de los que tiene asignados. Su presidente, Alejandro Domínguez, lo ha hecho público en sus redes sociales en las últimas horas y Gianni Infantino, líder de la FIFA, ha dejado la puerta abierta durante este último Mundial. Desde el organismo, al ser consultados, matizan que por el momento no hay nada más al respecto.

Más selecciones, más partidos, más ingresos. Todo, dentro de una cita en la que se celebra el cententario del primer Mundial de la historia, el de 1930 celebrado en Uruguay. Bajo ese pretexto, el país charrúa, así como Argentina y Paraguay, acogerán un partido de la próxima edición, aunque Conmebol quiere que sean más (incluso un grupo cada uno), para lo que ayudaría ampliar el número de selecciones.

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Y si esto ocurre, habrá que ver qué pasa con las sedes originales de España, Marruecos y Portugal. En principio, ampliar el número de partidos hasta 128 consolidaría todavía más candidaturas como la de Zaragoza, que con 48 selecciones aspira a albergar un máximo de cinco (tres de fase de grupos, uno de dieciseisavos y otro de octavos). Máxime teniendo en cuenta los problemas de Gran Canaria y de las sedes vascas, Bilbao y San Sebastián, que podrían fusionarse, al mismo tiempo que la RFEF no renuncia a incluir Valencia (el Nou Mestalla se estrena en 2027 tras años de bloqueo) y Vigo.