El servicio Bizi de Zaragoza cumple un año de éxito con novedades: ¿Qué mejoras se esperan?

Son una presencia habitual en las calles. Las nuevas Bizis de alquiler azules, que además estrenan vinilos conmemorativos, cumplen un año de su implantación completa, tas una primera fase de despliegue iniciada el 15 de enero de 2025. Existen estaciones en todos los distritos y la intención del consistorio es sumar nuevos vehículos a partir del próximo año.

La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado en el acto de presentación de las novedades del servicio que los datos confirman que la bicicleta pública "se ha integrado plenamente en los hábitos de movilidad de los zaragozanos" y que el servicio se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para impulsar una movilidad más sostenible, eficiente y saludable.

Tras estos doce meses iniciales, la aceptación del servicio obliga a mejorar algunas de sus características. El más significativo, de cara al usuario, es la puesta en marcha de un "período de gracia" de diez minutos, vigente desde este martes. Gaudes ha detallado que esto implica que, si al llegar a la estación de destino, el usuario encuentra que no tiene anclajes disponibles, tiene diez minutos de tiempo extra para poder localizar sitio en una estación próxima. Desde el consistorio destacan que las estaciones están ubicadas a una media de 300 metros entre sí en la ciudad consolidada y que este tiempo es suficiente para finalizar el recorrido. De esta manera, se minimiza el contratiempo que puede suponer que justo en ese momento la estación de destino esté completa.

De forma paralela también se quiere trabajar en las quejas que se han recibido por parte de los usuarios en estos meses de despliegue. Entre los aspectos más destacables figura el refuerzo incorporado a los servicios de rebalanceo de los ciclos entre las estaciones, cada vez más apoyado por el algoritmo de Inteligencia Artificial incorporado en las aplicaciones de gestión del sistema. Asimismo, se ha reforzado el servicio de mantenimiento. El taller mantiene una actividad intensa para conseguir que las bicicletas dañadas, vandalizadas o, simplemente, en revisión, estén el menor tiempo posible paradas. Solo en este primer año de vida se han renovado más de 6.000 neumáticos. Es decir, cada bizi ha tenido al menos dos cambios de ruedas. Con esto se quiere evitar un desgaste que sobre todo en los días de lluvia está provocando una gran cantidad de caídas y accidentes.

Próximamente se lanzará la primera encuesta anual a los usuarios, que servirá para conocer más detalles sobre su opinión respecto al servicio y sus costumbres de uso, de manera que sirva como herramienta para mejorar la calidad del mismo.

Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos. Esto supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 desplazamientos de media en días laborables, reflejando que el sistema se utiliza principalmente para desplazamientos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias, según ha destacado la concejal.

La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa. Cada bicicleta realiza una media superior a diez desplazamientos diarios, cifra que supera los once viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovechamiento de la flota municipal.

El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de Bizi Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros. Para hacerse una idea de esta magnitud, esa distancia equivale a dar más de 720 vueltas completas a la Tierra por el ecuador. Cada bizi habría hecho, de media, algo más de 11.500 kilómetros en un año: teniendo en cuenta que Tour de Francia tienen un recorrido de 3.400 kilómetros, cada una habría completado 3,5 Tours enteros.

Al atender a estas cifras, el equipo de Gobierno está pensando en una ampliación. Así, Gaudes ha dicho que aunque estaba previsto para dentro de cinco años, según figura en los pliegos, este avance se realizará en las primeras semanas de 2027. La cifra de nuevos ciclos que se está barajando ronda los 600, aunque no se descarta que puedan ampliares a un millar. Esto implicará también ampliar algunas de las estaciones del centro o desdoblar algunas de las paradas.