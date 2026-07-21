Zaragoza tiene una de las calles más bonitas y desconocidas de España: un pasaje modernista de estética parisina repleto de molduras pintadas en rojo y blanco
Una de las calles más conocidas de Zaragoza contiene uno de los pasajes más bonitos de toda Europa, siendo uno de los tres únicos que quedan actualmente con este estilo en España. La decoración de este pasaje recuerda a la clásica de distintas calles de París y es considerada como una de las más bonitas de todo el país.
El Pasaje del Comercio y de la Industria, conocido popularmente como el pasaje del Ciclón, está situado cerca de la Calle Alfonso I, en pleno corazón de la capital aragonesa. Es un ejemplo claro de la arquitectura modernista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX presente en la ciudad. Se debe, en parte, a la gran influencia de la revolución industrial de finales del siglo XIX, que hizo que los núcleos urbanos se transformaran por completo.
Este pasaje fue construido entre 1882 y 1883 por el arquitecto zaragozano Fernando de Yarza, bajo encargo del Marqués de Ayerbe. Este se vio afectado por la construcción de la Calle Alfonso I, ya que para esta se tuvo que derruir el antiguo Palacio de Torrellas, que era de su propiedad.
La llegada del modernismo
Para la época en la que se construyó el pasaje, otras ciudades europeas como París, Milán o Bruselas tenían ya galerías comerciales de corriente modernista. Ejemplos de esto son Lafayette o Vittorio Emanuele II. Estas se concibieron como espacios elegantes y protegidos de las inclemencias atmosféricas en los que poder comprar productos variados.
Encima de esta nueva galería comercial zaragozana se construyeron algunas de las primeras viviendas modernas de la ciudad. En esta época, los pisos considerados como modernos eran aquellos que contaban con agua corriente y ascensor. Esto hacía, tanto por la zona como por el tipo de piso, que fueran los predilectos de las familias más adineradas.
La construcción de este pasaje supuso la llegada de las galerías comerciales a España. Actualmente, tres siguen en pie, y esta primera tiene una clara influencia del estilo modernista popular en la época. Esto se puede apreciar en las distintas columnas, molduras, motivos florales; todas con una clara inspiración francesa.
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