Zaragoza regula los datos: la pionera ordenanza llega al pleno

El Ayuntamiento de Zaragoza llevará al próximo pleno municipal el dictamen de la comisión para la aprobación de la Ordenanza de Gobierno del Dato, una regulación pionera en el ámbito local con la que la ciudad aspira a convertirse en la primera capital española en disponer de una norma específica en esta materia.

La ordenanza establecerá el marco para gestionar de manera ordenada, actualizada, protegida y coordinada toda la información que maneja el Ayuntamiento, desde los datos relacionados con los servicios públicos, los trámites administrativos, la movilidad o el urbanismo hasta las ayuds, los equipamientos municipales y los principales indicadores de ciudad.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, ha destacado que "Zaragoza fue pionera en impulsar y adaptar este modelo de gobierno del dato al ámbito local, y esta ordenanza confirma que estamos ante una regulación seria, técnica y de futuro". En este sentido, ha señalado que otras entidades locales también están comenzando a avanzar en esta dirección, entre ellas las que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Esta ordenanza no trata de incorporar tecnología por el mero hecho de hacerlo, sino de utilizar mejor la información pública para que Zaragoza funcione mejor, sea más transparente y pueda ofrecer a sus vecinos unos servicios más útiles, ágiles y seguros", ha explicado García Muro.

Diálogo

El concejal delegado de Transformación Digital ha agradecido expresamente el trabajo desarrollado por los técnicos municipales durante todo el proceso de elaboración y tramitación de la norma, así como la implicación de los grupos políticos municipales, con los que se ha mantenido una colaboración estrecha para analizar sus propuestas y mejorar el texto.

"Quiero reconocer el rigor y la dedicación de todos los técnicos que han trabajado en esta ordenanza y agradecer también las aportaciones de los grupos municipales. Ha sido un proceso intenso, técnico y jurídicamente complejo, en el que se ha trabajado desde el diálogo y con la voluntad de alcanzar el mayor consenso posible", ha señalado.

Durante el periodo de información pública, el proyecto de ordenanza no recibió ninguna alegación por parte de la ciudadanía. En la fase política de su tramitación se presentaron 44 votos particulares de los grupos municipales. De ellos, 13 fueron inadmitidos por razones legales y jurídicas, nueve recibieron el respaldo unánime de los grupos, doce fueron aprobados por mayoría absoluta y únicamente diez se votaron en contra.

García Muro ha asegurado que esta regulación "coloca a Zaragoza a la vanguardia de la transformación digital y al convierte en la primera capital de España en aprobar una Ordenanza de Gobierno del Dato".

Datos fiables

La Ordenanza de Gobierno del Dato permitirá avanzar desde una administración basada en documentos dispersos hacia un modelo que trabaje con información fiable y compartida entre las distintas áreas municipales. De esta manera, se reducirán duplicidades, se facilitará la coordinación interna y se dispondrá de mejores herramientas para adoptar decisiones basadas en datos reales.

Para los ciudadanos, su aplicación podrá traducirse en trámites más ágiles, una menor necesidad de aportar información que ya obre en poder del Ayuntamiento, mejores servicios digitales y un acceso más sencillo a la información pública. También favorecerá que empresas, universidades, entidades y profesionales puedan reutilizar los datos abiertos municipales para desarrollar estudios, herramientas y soluciones de interés para la ciudad.

La norma permitirá, asimismo, afrontar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial con datos de calidad, bajo criterios de seguridad y control y con pleno respeto a la protección de los datos personales.

Proyectos municipales

Zaragoza fue una de las ciudades que participó en la elaboración de la ordenanza tipo promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. El ayuntamiento aprobó la consulta pública previa en diciembre de 2023 y, posteriormente, tramitó el proyecto, lo sometió a información pública y recibió las aportaciones de los grupos políticos.

A lo largo del procedimiento se han elaborado los correspondientes informes técnicos y jurídicos, se han incorporado las correcciones necesarias y se ha remitido nuevamente la documentación a los grupos municipales hasta dejar preparado el texto que ahora llegará al pleno.

Esta tramitación ha coincidido con la puesta en marcha de proyectos municipales de gran relevancia relacionados directamente con el gobierno del dato, como la evolución de la arquitectura digital del Ayuntamiento, los nuevos modelos de plataforma tecnológica, el desarrollo de infraestructuras en la nube, la creación de espacios de datos y la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios públicos.

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La ciudad ha conseguido, además, financiación para dos proyectos de la convocatoria europea destinada al desarrollo de espacios de datos para comunidades inteligentes. La ordenanza queda así integrada en una estrategia más amplia de transformación digital que determinará la evolución de los servicios públicos municipales durante los próximos años.