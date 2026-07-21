Zaragoza sortea 78 viviendas de alquiler asequible construidas con fondos europeos: estos son los agraciados

Zaragoza ha celebrado esta mañana los dos sorteos ante notario para la adjudicación de las primeras 78 viviendas de alquiler asequible impulsadas por el consistorio mediante la captación de fondos europeos, y cuyo proceso de inscripción se había cerrado con un rotundo éxito. La selección de los adjudicatarios se ha realizado mediante un sorteo ante fedatario público y ha contado con la asistencia de medios de comunicación, para garantizar la publicidad y transparencia. Este procedimiento ha contado, además, con una comisión mixta de seguimiento, garantizando así un desarrollo completamente transparente y en estricta igualdad de condiciones.

En primer lugar se ha extraído el número relativo a la promoción de Miguel Servet 202, en San José, que ha sido el número 3.145. Después se ha elegido también mediante formula aleatoria el número de las promociones de las calles Argos y Mercurio en el barrio de Valdefierro, que ha sido el 1.159.

Los números asignados a los solicitantes para los sorteos ya se habían transmitido de manera previa a los inscritos y tras este sorteo se marca el punto de inicio para comenzar el proceso de revisar requisitos y comunicar a los seleccionados. Además, con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables, la adjudicación sigue un orden de preferencia muy estructurado, dando prioridad a personas con movilidad reducida, familias numerosas, monoparentales, y jóvenes, entre otros grupos, tal y como se había dado a conocer desde el inicio del proceso que se ha gestionado a través de la web www.alquilerasequiblezaragoza.com.

Una vez realizado este sorteo, la promotora contactará con los seleccionados para validar la documentación que demuestre que cumplen los requisitos exigidos, como estar empadronados en Aragón, tener necesidad real de vivienda y no superar el límite de ingresos establecido (4,5 veces el IPREM ponderado), entre otros aspectos. Si no surgen contratiempos con la conexión de servicios y suministros por parte de terceros, el objetivo es que estas primeras viviendas puedan entregarse a sus nuevos inquilinos entre los meses de agosto y octubre de este mismo año 2026.

Más de 9.000 solicitudes

Los dos sorteos acumulaban un total 9.292 solicitudes validadas, lo que demuestra la gran acogida de esta iniciativa municipal que busca facilitar el acceso a un hogar y adaptarse al esfuerzo financiero de las familias zaragozanas. En la promoción de San José se han registrado 4.721 solicitudes validadas para el sorteo de las 19 viviendas, ubicadas en la calle Miguel Servet 202. Esta promoción oferta pisos de 1, 2 y 3 dormitorios. El número seleccionado en el sorteo para comenzar la revisión y asignación ha sido el 3.145.

En Valdefierro, se han contabilizado un total de 4.571 peticiones para las 59 viviendas, en la calle Argos 8 y calle Mercurio 24-26. En estos edificios se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros. El número seleccionado en el sorteo para comenzar la revisión y asignación ha sido el 1.159.

No han entrado en la lista definitiva otras 3.648 peticiones, que han sido retiradas y descartadas durante el proceso de revisión y reclamaciones por estar duplicadas, tratarse de dobles solicitudes al mismo sorteo, contener errores técnicos por parte de los solicitantes, ser renuncias explícitas o por haberse presentado fuera del plazo establecido en el calendario oficial.

Proyecto global

Estas 78 viviendas suponen el punto de partida de un proyecto global con fondos europeos que alcanzará un total de 384 pisos, de las que 361 se asignarán por sorteo y 23 mediante cooperativa. Han sido diseñadas bajo la premisa de garantizar que el coste del alquiler y sus anejos, incluidos los gastos de comunidad, no superen el 30% de los ingresos brutos de la unidad de convivencia.

Respecto a las cuotas de alquiler mensual, variarán según los metros cuadrados de cada vivienda, así como los de garajes y trasteros asociados, si bien no incluyen los gastos de comunidad. En los edificios de Argos y Mercurio (Valdefierro) se ofrecen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con garajes y trasteros, contando con tres viviendas adaptadas para movilidad reducida y una para familias numerosas.

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El precio fijado es de 7 euros/m2 en vivienda y 4,20 euros/m2 en anexos, lo que supone una horquilla mensual de entre 437,56 y 846,85 euros euros para Argos, y de 414,33 a 599,76 euros para Mercurio, excluyendo gastos de comunidad. En el inmueble de Miguel Servet 202 (San José) se ofertan pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, con una vivienda adaptada, a un precio de 6,80 euros/m2 en pisos y 4,08 euros/m2 en trasteros, resultando en rentas mensuales de entre 365 y 673 euros.