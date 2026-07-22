Una arteria de Zaragoza refuerza su seguridad vial con luces de alerta en los cruces

Las nuevas balizas para peatones instaladas en 15 pasos semaforizados de la Avenida de Madrid ya están en activo, esta mañana se han inaugurado con el fin de incrementar la seguridad vial para los peatones del barrio Delicias. La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, y el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, han sido los encargados de presentar el nuevo refuerzo de señalización que se suma a otras instalaciones similares a lo largo de toda la ciudad.

Este sistema ha supuesto una inversión de 275.000 euros, a través de un contrato que se adjudicó a la empresa Cerma y Arriaxa mediante un concurso público. Junto a esta, ya se encuentra programada la instalación de este modelo en distintos puntos de la capital, como ya se hizo en la Avenida de San José, numerosos cruces de tranvía o la implantación en la Avenida de Valencia durante las obras de esta.

Mediante la combinación de uso de cámaras de infrarrojos ayudadas por Inteligencia Artificial y espiras electromagnéticas ubicadas bajo la calzada, las balizas led de color rojo situadas en el suelo se iluminan al detectarse un vehículo, ya sea un turismo o un autobús urbano, avisando al transeúnte según se aproxime al paso. "Seguimos trabajando, seguiremos haciendo actuaciones y sobre todo nuestra prioridad es atender a la seguridad vial", asegura el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo.

"Queremos poner el foco en la atención, porque mucha de la siniestralidad viene detrás de una imprudencia, por un descuido o una falta de atención", remarca la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo. Además, ha añadido que "la instalación de balizas luminosas rojas se está realizando en cada uno de los carriles de autobús que hay a contradirección del resto de carriles".

Estas mejoras buscan asegurar la seguridad de los grupos más vulnerables "como son los peatones o los entornos escolares", confirma Bravo. Los vecinos de la zona confían en la utilidad de estas medidas siempre y cuando la gente preste atención: "Es muy útil, ya que la gente va con el teléfono y no se fija, así que con las luces en el suelo será más fácil evitar atropellos o sustos".

Las nuevas balizas no son la única medida instaurada respecto a la seguridad vial, el ayuntamiento ha instalado también pasos de peatones inteligentes que detectan a los peatones en cruces no semaforizados, ha pacificado el tráfico en calles adyacentes a zonas escolares o la introducción de señales ARASAAC adaptadas para personas con problemas cognitivos, sobre todo en las proximidades de centros de educación especial.

Por último, recientemente finalizaron las obras de mejora de los pasos de peatones ubicados junto a la parada del tranvía en Romareda, frente al Hospital Miguel Servet. Ya que al considerarse un lugar con alta afluencia de usuarios y haberse producido dos accidentes graves en los últimos años, se ha realizado una transformación en profundidad dividiendo el paso en tres tramos y añadiendo vallas separadoras y avisadores sonoros.