De bar de tardeo en el Actur a discoteca: ya hay fecha para la reapertura de un famoso local en Zaragoza

El barrio del Actur se prepara para dar la bienvenida a una nueva propuesta de ocio nocturno que promete revolucionar las noches en la margen izquierda de Zaragoza. El mítico local que albergaba Abaticco, uno de los bares de tardeo más populares de la zona y que recientemente había anunciado su traspaso, culmina su esperada metamorfosis: reabrirá sus puertas convertido en una discoteca.

Tras semanas de expectación en redes sociales, impulsada por misteriosos vídeos y publicaciones en plataformas como TikTok o Instagram que ya dejaban entrever la magnitud de la reforma, por fin se ha desvelado el secreto mejor guardado. El establecimiento deja atrás su etapa centrada en el tardeo, una de las tendencias más recientes, para dar el salto al formato club; ofreciendo a los zaragozanos una nueva pista de baile sin necesidad de desplazarse al centro de la capital aragonesa.

El cierre de Abaticco dejó un gran vacío entre los habituales del barrio. Desde su apertura en septiembre de 2024, su ambiente distendido lo había posicionado como el punto de encuentro ideal para la vibrante franja del 'tardeo'. El local se encontraba en proceso de traspaso, lo que marcó el fin de una era para los vecinos y asiduos de la zona.

Sin embargo, los nuevos gestores han decidido apostar fuerte por la excelente ubicación y las dimensiones del espacio. La transformación integral del recinto promete no dejar indiferente a nadie, dotando al barrio del Actur de un concepto de ocio nocturno que históricamente ha estado más concentrado en el Casco Histórico, la zona Centro o el entorno de Bretón.

Expectación en las redes sociales

El anuncio de la cuenta atrás para la reapertura ha corrido como la pólvora tras la difusión de un reciente vídeo en TikTok, en el que se confirma que la espera casi ha terminado y que "ya hay fecha" para volver a pisar el local. Los vecinos del Actur y los fieles clientes del antiguo Abaticco ya se preparan para redescubrir este espacio que, a partir de ahora, cambiará la tranquilidad de la tarde por ritmos nocturnos, espectaculares juegos de luces y sesiones de DJ hasta la madrugada.

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