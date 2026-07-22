La Bizi pública de Zaragoza ya tiene más usos que la bicicleta privada: "La ciudad tiene que adaptar los carriles a la nueva realidad"

La bicicleta está protagonizando los grandes cambios en la movilidad de Zaragoza. La tendencia al alza que se produjo hace veinte años se ha consolidado con la llegada de un nuevo servicio de alquiler de vehículos eléctricos que ya ha superado en porcentaje a los ciclos particulares. Según las mediciones de aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad el sistema Bizi ha experimentado en un año "un crecimiento extraordinario". Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.

De forma paralela, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal (como los patinetes) reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%. Además, el número total de desplazamientos registrados en esos puntos aumenta un 22%, incremento que absorbe prácticamente en su totalidad la bicicleta pública, cuya utilización se multiplica por más de tres respecto al año anterior.

Estos datos ponen de manifiesto que la ampliación de la red durante la segunda fase ha permitido que muchos ciudadanos opten por la bicicleta pública para realizar desplazamientos cotidianos que anteriormente efectuaban en patinete, bicicleta privada o incluso mediante otros modos de transporte. Pero también ofrece otras lecturas, como la que pone sobre la mesa el colectivo Pedalea que destaca el incremento proporcional de la movilidad sobre dos ruedas en la ciudad. "Vemos que es una realidad de la ciudadanía", indica su portavoz Alberto Lorente.

La entidad asegura, además, que Zaragoza tiene que invertir en infraestructuras y recuperar políticas de promoción de la bicicleta para seguir apostando por este cambio profundo en la movilidad. "La multiplicación de los usos no va aparejada con una inversión en las vías ciclistas, que no están aumentando su capacidad en la misma proporción", advierten. Por eso Lorente habla de que la ciudad "tiene que asumir el reto de adaptar los carriles a la nueva realidad"

En términos generales, los las mediciones públicas muestran también que la bicicleta continúa ganando peso frente a los vehículos de movilidad personal. La cuota conjunta de la bicicleta en los primeros seis meses del año alcanza ya el 69,9%, frente al 63,3% registrado en 2025. "Frente a este crecimiento nos encontramos prácticamente con la misma red de carriles bici que se empezó a diseñar hace 20 años", lamentan desde Pedalea.

En concreto, señalan que la llegada de los vehículos eléctricos y los patinetes implica una convivencia de elementos de movilidad a distintas velocidades que la bicicleta tradicional. Eso implicaría tener que ensanchar los carriles bici para facilitar adelantamientos, algo que se requiere especialmente en zonas como la Gran Vía, notablemente saturada por el aumento de la circulación. Otros puntos críticos en la ciudad son los carriles de una sola dirección del Camino de las Torres

Con todo, desde el consistorio indican que el crecimiento del uso no ha supuesto un deterioro de los niveles de seguridad. Desde el inicio del servicio se han registrado 485 incidentes, una cifra que representa apenas el 0,0043% de los desplazamientos realizados.

Por otro lado, el tiempo medio de cada viaje se sitúa en 10 minutos y 35 segundos, lo que confirma que el sistema responde principalmente a trayectos urbanos de corta y media distancia, complementando eficazmente al transporte público y facilitando la movilidad entre barrios.