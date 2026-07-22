Conciertos, visitas guiadas y cortes al tráfico: Zaragoza se prepara para el histórico eclipse del 12 de agosto

El Ayuntamiento de Zaragoza ultima el dispositivo municipal previsto con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que situará a la capital aragonesa como una de las ciudades de referencia para su observación. Se trata de un acontecimiento natural de alcance internacional, visible solo desde una franja muy concreta de España y desde Islandia, y del primer eclipse total de Sol que podrá observarse desde la península ibérica en más de 120 años.

Precisamente Zaragoza se encuentra dentro de la franja de totalidad y se prepara para recibir a visitantes, expertos y aficionados procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, atraídos por un acontecimiento natural irrepetible en una ciudad con baja contaminación lumínica y cielos despejados.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha desgranado este miércoles los avances del dispositivo municipal, que incluye coordinación de servicios de seguridad, movilidad y limpieza, así como la habilitación de un parking de caravanas y autocaravanas y programación cultural y turística.

Información sobre el eclipse solar total en Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La alcaldesa ha recordado que "estamos trabajando desde hace más de un año en la planificación de este dispositivo con un doble objetivo: garantizar la seguridad de la ciudadanía y de las personas que se desplacen hasta Zaragoza, y ofrecer una acogida adecuada a la elevada afluencia turística prevista durante esos días".

El eclipse tendrá lugar el miércoles 12 de agosto. En Zaragoza y según la previsión del Observatorio Astronómico Nacional, la fase parcial comenzará hacia las 19.34 horas y la totalidad se alcanzará en torno a las 20.29 horas, cuando la Luna ocultará completamente el Sol durante algo más de un minuto. El fenómeno se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste, y concluirá prácticamente con la caída de la noche (21:07 horas), una circunstancia que hace especialmente importante elegir zonas abiertas y despejadas para su observación hacia el oeste, evitando tener edificios o arbolado delante.

Movilidad

El dispositivo municipal incorporará también medidas específicas de movilidad y seguridad vial durante la tarde del eclipse, especialmente en la franja comprendida entre las 20.00 horas y el encendido del alumbrado público. Durante ese periodo, la velocidad máxima en todo el término municipal de Zaragoza quedará limitada a 30 kilómetros por hora y será obligatorio circular con las luces de cruce encendidas. El ayuntamiento recomienda, además, evitar los desplazamientos en vehículo privado durante esa franja horaria si no son estrictamente necesarios, así como extremar la precaución en los desplazamientos peatonales y evitar el cruce de calzadas hasta que el alumbrado público esté encendido.

El dispositivo prestará especial atención a los puentes sobre el río Ebro, ya que pueden concentrar a un elevado número de personas durante la observación del eclipse. Para garantizar la seguridad de los peatones y ordenar la movilidad, se prevé restringir el tráfico de vehículos en varios de los puentes, que quedarán reservados para uso peatonal durante el dispositivo.

En concreto, se propone el corte al tráfico rodado en el Puente de la Almozara (en su lado oeste y en el paseo central elevado, donde también se impedirá el paso de bicicletas y vehículos de movilidad personal), el Puente de Santiago, el Puente de Piedra y el Puente del Pilar en su lado oeste, además del puente central, que ya cuenta habitualmente con tránsito restringido a peatones.

Por su parte, el lado este del Puente de la Almozara y el lado este del Puente del Pilar se reservarán exclusivamente para el paso de los servicios de urgencia, que podrán utilizarlos en ambos sentidos de circulación bajo supervisión de la Policía Local. La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada al tránsito peatonal durante el dispositivo.

También se reforzará la movilidad del 10 al 13 de agosto, con unidades dobles de tranvías para facilitar los desplazamientos en transporte público. La red de autobús urbano también se intensificará durante esos cuatro días con dotaciones y frecuencias correspondientes a la primera quincena de julio.

Limpieza y seguridad

Asimismo, se prevé un refuerzo extraordinario del dispositivo de limpieza y gestión de residuos durante esos días para atender el incremento de actividad en la vía pública y en los principales espacios donde se pueda concentrar la ciudadanía.

El dispositivo se abordará también desde el ámbito de la seguridad, con un refuerzo de los efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que incorporarán el máximo número de efectivos disponibles durante la jornada. El dispositivo completo se comunicará los días previos al 12 de agosto y podrá consultarse en al web municipal.

Programación cultural

El ayuntamiento acompañará este acontecimiento con una programación cultural especial en la plaza del Pilar. Según ha anunciado la alcaldesa Chueca, los conciertos se celebrarán del 10 al 12 de agosto en un escenario ubicado junto a la fuente de Goya, al caer la noche.

El lunes 10 de agosto, a las 21.00 horas, actuará The Cucumbers, formación especializada en versiones de rock, pop e indie en directo. El martes 11 de agosto, también a las 21.00 horas, será el turno de Starkytch Pinchadiscos, dúo con una larga trayectoria sobre los escenarios y una propuesta festiva basada en grandes éxitos, humor y baile. El miércoles 12 de agosto, tras el eclipse, la programación continuará a las 21.30 horas con Cocktail Tributov, banda de versiones y medleys que plantea sus conciertos como una gran fiesta musical con éxitos de distintas épocas y estilos.

Visitas guiadas

La alcaldesa también ha destacado la elevada ocupación hotelera prevista en la ciudad, que roza ya el 100%. Está prevista la llegada de unas 40 personas procedentes de distintos lugares del mundo vinculadas a la Alianza de Observatorios Históricos, además de visitantes y profesionales interesados desde Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otros países, así como de varios medios de comunicación internacionales (La Nación, National Geographic, Forbes, Vogue...).

Ante la llegada de visitantes, Zaragoza Turismo desplegará una programación especial entre el 7 y el 16 de agosto (excepto el día 12), con visitas guiadas, recorridos por el casco histórico y la ribera del Ebro y servicios dirigidos también al público internacional y familiar. Del 7 al 16 de agosto se ofrecerán visitas guiadas al atardecer, a las 19.30 horas, con salida desde la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar. El itinerario, de 90 minutos, incluirá la Basílica del Pilar, el Ayuntamiento, La Lonja, La Seo, el Arco del Deán, el paseo Echegaray y el Puente de Piedra, con referencias específicas al eclipse.

La programación se completará esas mismas fechas (excepto el día 12), con rutas guiadas por el Casco Histórico y la ribera del Ebro. También se ofrecerán recorridos en inglés y francés y la visita a las dos catedrales, con acceso al interior de la Basílica del Pilar y La Seo. Durante esas mismas jornadas, el bus turístico contará con un recorrido especial al atardecer, también a las 19.30 horas, con salida desde la calle Don Jaime I y reserva previa de asiento.

Autocaravanas

Por otra parte, el Ayuntamiento de Zaragoza habilitará en el Recinto Ferial de Valdespartera un aparcamiento gratuito y vigilado para caravanas, autocaravanas y furgonetas camper homologadas, con capacidad para 1.300 vehículos. El recinto estará disponible desde las 10.00 horas del 10 de agosto hasta las 20.00 horas del día 13. Contará con una zona para observar el eclipse, aseos, duchas, fuentes, vigilancia, asistencia sanitaria, personal de prevención de incendios y un punto de vertido de aguas negras. Durante este periodo estará permitido el estacionamiento, pero no la acampada.

Recomendaciones

Asimismo, se ha habilitado un portal específico dentro de la web municipal para reunir toda la información relacionada con el eclipse. En cuanto a las recomendaciones, el consistorio recuerda que la observación del eclipse debe realizarse siempre con gafas homologadas para este tipo de fenómenos. No debe mirarse directamente al Sol sin protección específica, ni siquiera durante las fases parciales del eclipse.

Además, dado que el fenómeno se producirá en pleno mes de agosto y previsiblemente en una jornada calurosa, se recomienda llevar agua, hidratarse con frecuencia, utilizar protección solar, gorra o sombrero, y prever comida o elementos básicos si se va a permanecer durante varias horas en un mismo espacio.

En este sentido, desde el consistorio se está trabajando también con clubes y federaciones deportivas, incluidas las vinculadas al piragüismo, para evitar prácticas deportivas o de ocio en el agua durante esa franja horaria y que puedan suponer un riesgo, como la salida de embarcaciones o nadadores al río Ebro.

Para facilitar la planificación de la observación, el Ayuntamiento recomienda consultar el visualizador oficial del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que permite conocer para cada ubicación la franja de totalidad, los horarios, la duración del fenómeno y la posición prevista del Sol. Dado que el eclipse tendrá lugar al atardecer y el Sol se encontrará a poca altura sobre el horizonte, se aconseja elegir con antelación un espacio abierto, orientado hacia el oeste-noroeste y libre de obstáculos como edificios, arbolado o relieves elevados.

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Además, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzado un visor web que permite conocer la posición exacta del Sol y así localizar desde el teléfono móvil el lugar ideal de visionado más próximo a su lugar de residencia o de vacaciones.