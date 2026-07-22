Día clave para el Parque de Atracciones de Zaragoza: los trabajadores votan este jueves para prolongar el erte dos meses más

El futuro más inmediato de la plantilla del Parque de Atracciones de Zaragoza se decide este jueves. Los 81 trabajadores de la plantilla, entre personal fijo y fijo discontinuo, están citados en la sede de CCOO en Zaragoza para, en dos turnos, votar sobre la prórroga del erte propuesta por el grupo argentino Fenix Entertainment. Un expediente que acaba el próximo 31 de julio y que los que serán los nuevos gestores han propuesto prolongar 60 días más, hasta finales de septiembre, con el objetivo de reabrir el complejo de ocio durante los meses de octubre y noviembre.

En ese sentido, la subrogación de los trabajadores, algunos de ellos con décadas de experiencia, ha sido uno de los principales focos del debate, también político, tras los problemas surgidos con las deudas que han llevado a la actual concesionaria, PAZ SA (propiedad del empresario zaragozano Jesús Morte), al concurso de acreedores e, inmediatamente relacionado, al cierre del Parque de Atracciones por primera vez en más de medio siglo, desde su apertura en 1974.

Este año, el recinto tan solo ha abierto sus puertas para dar servicio a las comuniones que tenía pactadas de antemano, las últimas el 6 de junio. Desde entonces, el parque permanece cerrado al público y en un estado de abandono que desde el ayuntamiento achacan al "cierre". La nueva adjudicataria, la única que se presentó al concurso para dirigir el complejo los próximos 50 años, fue Moncayo Leisure, participada al 80% por Fenix y al 20% por Morte.

Pablo Ibáñez

Pero la situación financiera de las sociedades del empresario zaragozano llevaron a Moncayo a posponer su aterrizaje en Zaragoza hasta noviembre. Con todo, la intención ahora pasa por que Fenix se haga con el control total de la empresa de forma inminente, para lo cual ha hecho una oferta que asciende a 1,4 millones de euros, cerca de un millón relacionado con las atracciones propiedad de Morte (600.000 euros al contado y entre 300.000 y 350.000 para su puesta a punto) y otro medio millón que supondría la subrogación total de la plantilla, a excepción de los directivos principales.

Dicha subrogación fue una de las últimas exigencias que el administrador concursal solicitó al grupo argentino, que había elevado una primera propuesta que solo incluía la compra de las atracciones de Morte por 700.000 euros. Fenix aceptó, con la idea de reabrir en octubre y noviembre con los empleados fijos (unos 30) y parte de los fijos discontinuos. El resto, se incorporarían ya para la próxima temporada, en el primer trimestre de 2027.

Noticias relacionadas

Fuentes del comité de empresa, eso sí, subraan a este diario que hay bastantes trabajadores que, en estos meses de incertidumbre, o bien han buscado otro empleo o bien han decidido no regresar al parque, por lo que preferirían una indemnización por fin de contrato. Mientras, otros trabajadores celebran que se vaya a seguir contando con ellos. En cualquier caso, la votación de este jueves decidirá, por mayoría, si se prorroga el erte hasta octubre o si, por el contrario, se rechaza esta opción, dejando más abierto si cabe el futuro del complejo de ocio.