El grupo argentino Fenix dobla su apuesta por el Parque de Atracciones de Zaragoza: 1,4 millones y subrogación de toda la plantilla

El grupo inversor argentino Fenix Entertainment ha doblado su oferta por los activos del Parque de Atracciones de Zaragoza con el objetivo claro de hacerse con la gestión de forma inminente y poder reabrir las puertas del complejo de ocio a partir del mes de octubre. En ese sentido, tras una primera propuesta al administrador concursal de las sociedades de Jesús Morte que rondaba los 700.000 euros, Fenix ya ha elevado una actualización que supone que el coste total se quedase en torno a 1,4 millones de euros.

Esos 700.000 euros correspondían, esencialmente, a la compra de las atracciones que son propiedad de Morte (de su sociedad PAZ, aún gestora del parque), a las que luego se sumaría una actuación valorada entre 300.000 y 350.000 euros para su puesta a punto. Pero el administrador concursal, Alfredo Sánchez Rubio (del despacho Brexia Legal y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza) solicitó algunos cambios en la oferta, como la inclusión del mobiliario de oficinas o las instalaciones de cocina, tal y como adelantó este diario la pasada semana.

Y fue este pasado lunes cuando el grupo Fenix envió, a última hora del día, una actualización de la propuesta. Esta incluye, en primer lugar, 600.000 euros que se pagarían al contado, a los que se suman esos más de 300.000 que ya estaban contemplados para reformar las atracciones. Aunque la principal novedad reside en que desde Argentina han incluido la subrogación de toda la plantilla, a excepción de los directivos de PAZ, tanto los trabajadores fijos como los fijos discontinuos, lo cual está valorado en torno a medio millón de euros más.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público. / Pablo Ibáñez

Cabe recordar que todos ellos, más de 80 empleados, están en situación de erte hasta finales de julio, y ahora Fenix propone extender ese expediente durante 60 días. Luego, en octubre, reabrirían el parque con todos los trabajadores que tienen un contrato fijo, unos 30, y parte de los fijos discontinuos. Y ya en diciembre se reincorporarían el resto, de cara a la próxima temporada que empieza en marzo de 2027.

Un culebrón que viene de lejos

Por contextualizar, el culebrón del Parque de Atracciones de Zaragoza viene de lejos. La concesión de Morte finalizaba el pasado 2025 tras más de 50 años como gestores de un complejo de ocio que inauguraron en 1974. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la dirección de Proyectos Estratégicos creada expresamente esta legislatura bajo el liderazgo de José María Ruiz de Temiño (para el que la oposición pide su cese por el devenir de este proyecto y otros como Giesa), sacó unos nuevos pliegos para los que tan solo hubo una oferta.

Esa fue la realizada por la sociedad Moncayo Leisure, en la cual las participaciones se repartían entre el grupo Fenix, en un 80%, y con PAZ, de Jesús Morte, manteniendo un 20%, aunque con la idea de terminar cediendo el 100% de la gestión a los inversores argentinos en el medio plazo. De hecho, Fenix aportaba los 15 millones de inversión (el mínimo estipulado en el contrato) para renovar las atracciones y el aspecto del histórico complejo de ocio zaragozano, mientras que Morte aportaba en especie sus atracciones, que entonces se valoraron en 2,7 millones.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público. / Pablo Ibáñez

En cambio, a finales de 2025, ya con la concesión decidida pese a que el diseño del nuevo parque suspendió el informe técnico (apenas obtuvo un 3,6 sobre 10), Morte informó de que sus sociedades entraban en preconcurso de acreedores, incluyendo la gestión de otros espacios como el Acuario, con un montante total que ascendía inicalmente a unos 7 millones de euros, aunque los acreedores reclaman más de 8 millones.

Esto provocó un enfado mayúsculo tanto en el ayuntamiento, al que Morte adeuda más de medio millón de euros, como en Fenix, quienes aseguraron entonces desconocer la situación financiera de su socio local. En febrero y después en marzo, Moncayo Leisure debía hacerse con la gestión del Parque de Atracciones, aunque renunció por esas discrepancias entre sus socios y el consistorio prorrogó forzosamente la concesión a Morte hasta noviembre.

Escenarios

Pero la delicada situación económica de PAZ ha derivado en que el complejo tan solo ha abierto parcialmente para dar servicio a algunas comuniones que tenía contratadas de antemano y, ya en junio, se anunció que el parque no abriría sus puertas por primera vez en más de medio siglo. Entre medias, las sociedades de Morte han entrado en liquidación y ya dependen de los plazos judiciales y de las decisiones del administrador concursal.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público. / Pablo Ibáñez

Ahora, la idea de Fenix es poder salvar parte de la temporada, para que no quede en blanco. Para ello necesitan que el administrador de el visto bueno a su nueva propuesta y así tomar las riendas en septiembre, reabriendo en octubre y noviembre con algo más de la mitad de las atracciones operativas y eventos como la OktoberFest o Halloween. Fenix se quedaría con el control total del parque, ya que la oferta supone también hacerse con el 20% de las acciones de Morte en moncayo Leisure.

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Luego, en noviembre, el grupo argentino deberá presentar al ayuntamiento un nuevo diseño del parque (tras suspender la primera vez), con novedades como un simulador de vuelo. Las obras para renovar el complejo de ocio comenzarían en diciembre y, a partir de marzo, convivirían con su actividad diaria, ya que la intención de Fenix pasa por no cerrar el Parque de Atracciones de Zaragoza en ningún momento.