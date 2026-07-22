La huelga de limpieza en Zaragoza para los próximos Pilares sigue en pie... aunque hay "voluntad negociadora"
El sindicato CGT y FCC han acordado un calendario de negociaciones que empezará el próximo viernes
La huelga de los servicios de limpieza, recogida y puntos limpios de Zaragoza, que afectaría principalmente a las próximoas Fiestas del Pilar, sigue adelante... por ahora. El sindicato CGT ha informado esta mañana, en una nota de prensa, que el acto celebrado este pasado martes en el SAMA, por la denuncia interpuesta por FCC contra los miembros de la comisión negociadora, terminó sin acuerdo para desconvocar la huelga.
Aunque el acto del SAMA finalizó sin avenencia, desde CGT explican que “la dirección de la empresa y los sindicatos consiguieron acordar un calendario de negociaciones que comenzará este mismo viernes, 24 de julio”. El sindicato ha informado también que, ante el acto de mediación sobre la denuncia interpuesta por los directivos de FCC en Zaragoza contra los miembros de la comisión negociadora por la convocatoria de huelga, desde CGT se ha querido dejar clara su "voluntad negociadora".
"Por tanto, aceptamos la creación de un calendario de negociación, pero la convocatoria de huelga avalada democráticamente por la mayoría de la plantilla sigue adelante y se registrará en las próximas fechas en caso de no haber acuerdo para un nuevo convenio colectivo", añaden a ese respecto. Las reuniones están previstas para los días 24, 27 y 31 de julio; 4, 6 y 31 de agosto (con un parón de dos semanas) y para el jueves 3 de septiembre.
CGT ha dejado claro, en cualquier caso, su oposición a la demanda de FCC por las "razones de fondo y procesales", anunciando una "reconvención". La empresa, en ese sentido, consideraba que los sindicatos convocantes de la huelga habían incumplido un acuerdo anterior.
Según asevera CGT, "la demanda actual y la actuación empresarial limita el ejercicio de derechos fundamentales de manifestación, huelga, acción sindical y libertad de expresión (art. 20, 21, 28.1 y 28.2 de la Constitución española)". También inciden en que incurre en "responsabilidades administrativas y judiciales", en que "el perjuicio se ocasiona a la totalidad de la plantilla, a los representantes legales de los trabajadores y a las organizaciones sindicales" y que "se plantea la reconvención para que la empresa cese en esta actuación".
Por tanto, y tras no alcanzarse acuerdo de desconvocatoria de huelga, el proceso judicial interpuesto por FCC seguirá su curso, en el que CGT y CCOO ya han anunciado en el acto de mediación su intención de interponer contrademanda por vulnerar derechos fundamentales de los sindicatos y de las personas trabajadoras.
Desde CGT se ha informado también que una vez terminado el acto sin avenencia, la dirección y comité de empresa de FCC han acordado un calendario de negociaciones. “El acuerdo de negociación ha sido de dos reuniones cada semana, con la intención de intentar llegar a un acuerdo de convenio que mejore las condiciones de las personas trabajadoras y pueda acabar con la huelga convocada para las fiestas del Pilar", concluyen.
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