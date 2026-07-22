Los taxistas "aplazan" la manifestación que había convocada este jueves en Zaragoza: "Si no hay compromisos firmes, la reactivaremos de inmediato"
Los representantes de los trabajadores se reunirán el 30 de julio y el 27 de agosto con el ayuntamiento y la DGA
Compás de espera y voto de confianza del sector del taxi a las administraciones públicas. Las asociaciones del sector han comunicado este miércoles a los trabajadores que la manifestación que había convocada para este jueves, 23 de julio, queda por el momento "aplazada", aunque insisten en que no se "cancela". En ese sentido, la protesta abarcaba varios de los problemas a los que se vienen enfrentando de un tiempo a esta parte los taxistas, en pie de guerra especialmente contra la llegada de diferentes marcas de VTC (Uber, Caibfy, Bolt).
Según han informado los taxistas, en los últimos días se han intensificado los contactos con el Ayuntamiento de Zaragoza y ha habido un "acercamiento de posturas". Se ha celebrado ya una primera reunión de una mesa de trabajo conjunta en la que ambas partes trasladan distintas peticiones. Por ejemplo, desde el consistorio han versado algunas quejas ciudadanas relativas al servicio en la madrugada de los fines de semana. Las posiciones de partida, eso sí, siguen "distantes", a la espera de un segundo encuentro previsto para el día 30.
Del mismo modo, desde el sector han explicado que este martes se puso en contacto con ellos el consejero de Fomento, Octavio López, para fijar otra reunión el próximo 27 de agosto, en este caso de forma conjunta tanto con el ayuntamiento (está previsto que asista la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes) como con el Gobierno de Aragón (asistirán López y el director general de Transportes, David Fraile).
Es por esta muestra de voluntad que se ha optado por aplazar la huelga de este jueves, aunque los taxistas insisten en que "los problemas del sector son casi endémicos y siguen sin resolverse". "Necesitamos hechos, no palabras", añaden, por lo que el calendario de movilizaciones previsto para septiembre y octubre sigue en pie. "Si no hay compromisos firmes y verificables, la Junta Rectora no dudará en reactivar de inmediato el calendario de movilizaciones aprobado".
Además, los representantes de los trabajadores han enviado una circular informativa a los taxistas admitiendo que son "conscientes" de que esta decisión "puede generar dudas, e incluso el sentimiento, por parte de algún compañero o compañera, de que no era la más acertada, o de que el sector cede terreno". "No es así", sentencian, antes de pedir "comprensión" ante una decisión que, aseguran, "no ha sido sencilla".
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