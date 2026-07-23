La liquidación de las empresas de Morte apenas cubrirá una pequeña parte de las deudas millonarias del Parque de Atracciones de Zaragoza

Es el desenlace habitual en la inmensa mayoría de los concursos de acreedores y, en el caso de Parque de Atracciones de Zaragoza SA, la histórica gestora del principal complejo de ocio zaragozano, no será diferente. La principal sociedad del empresario Jesús Morte, fundada en enero 1973 (un año antes de la inauguración), va ya camino de la liquidación tras no presentar una propuesta de convenio al administrador concursal, que presentó el informe en un juzgado de Zaragoza el pasado 22 de junio.

Sus acreedores le reclaman una deuda superior a los 8,3 millones de euros, aunque la gran mayoría de ellos no podrán cobrarla. En ese sentido, la masa activa está valorada en 2,2 millones (las atracciones propiedad de los Morte, el mobiliario de oficina o las instalaciones de cocina), aunque la oferta del grupo argentino Fenix Entertainment, que se va a hacer con las riendas del Parque de Atracciones de Zaragoza, apenas alcanzará los 600.000 euros en efectivo, tras una valoración realizada por una empresa externa del estado de las ferias.

A esa cifra se sumará una inversión de entre 300.000 y 350.000 euros para poner a punto las atracciones y otros 500.000 euros que servirán para subrogar a la plantilla, a excepción de los directivos, pero estas dos últimas cantidades no serán ingresadas de forma líquida. Es decir, el despacho Brexia Legal solo dispondrá, en caso de aceptar la oferta, de esos primeros 600.000 euros para saldar las deudas, cuyo orden de prioridad lo determina la propia ley concursal.

Pablo Ibáñez

La sintonía entre ambas partes, según fuentes conocedoras de la operación, es "buena", aunque faltan por pulir detalles. Fenix envió el borrador de la propuesta el lunes a última hora y se le ha solicitado algunas aclaraciones y concreciones, aunque todas las partes quieren concluir el proceso con celeridad. De ser así, incluso en este mes de julio, el Parque de Atracciones podría reabrir en octubre para los dos últimos meses de la temporada. De hecho, los trabajadores votan este jueves si prolongar el erte en el que están actualmente hasta finales de septiembre.

Prioridades

La pelota, por tanto, está en el tejado de la administración concursal, que es quien tiene, junto al juzgado, el poder de decisión en estos momentos. Si finalmente la oferta de Fenix es aceptada, se deberán ir satisfaciendo las deudas más acuciantes con esos 600.000 euros que se ingresarían en cash, puesto que esta es la única fuente de ingresos posible para la sociedad.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público esta temporada. / Pablo Ibáñez

Así las cosas, lo primero que deberá satisfacerse serán los créditos contra la masa, que no están cuantificados en el informe concursal ni incluidos, por tanto, en esos 8,3 millones. Esta cantidad corresponde a los honorarios de la propia administración concursal o a las deudas con la Seguridad Social que se siguen generando por el erte aún en vigor. En definitiva, los gastos generados por el propio concurso de acreedores.

Después irían las deudas consideradas de "privilegio especial", una pequeña cantidad que apenas supera los 900 euros y que suele responder a la hipoteca sobre un inmueble o alguna cuestión similar. Tras ellas, los siguientes acreedores son los de "privilegio general", que suelen incluir salarios pendientes e indemnizaciones previas al concurso (algo más de 17.000 euros); retenciones de IRPF y cuotas de Seguridad Social (28.000 euros); y créditos con Hacienda o la propia Seguridad Social (más de 514.000 euros).

Atracciones en desuso en el complejo de ocio de Zaragoza, esta semana. / Pablo Ibáñez

Lo más probable es que estos conceptos absorban la práctica totalidad de los ingresos que se obtendrían por los activos de Morte, esos 600.000 euros de la oferta de Fenix. Incluso que no se puedan satisfacer todos ellos. Luego, restan los acreedores ordinarios (proveedores, suministros, terceras empresas, etc.), que reclaman más de 6,4 millones de euros, y los subordinados (multas, intereses...), que suman 1,3 millones. Estos dos últimos conceptos, en la práctica, tienen casi descartado el poder cobrar, tónica general en más del 90% de los concursos de acreedores, máxime cuando la empresa entra en liquidación.

El futuro del complejo

El Parque de Atracciones de Zaragoza vive, pues, días cruciales para su futuro más inmediato. Si las negociaciones entre Fenix y el administrador concursal de PAZ llegan a buen puerto pronto, el complejo podría reabrir ya en octubre, o incluso antes, para eventos y con algo más de la mitad de las atracciones operativas.

Montaña rusa del Parque de Atracciones de Zaragoza, esta semana. / Pablo Ibáñez

Fenix se quedaría con los activos que Morte tenía en el complejo y también con el 20% que ostentaba en Moncayo Leisure, que será la nueva gestora y estará controlada al 100% por el grupo argentino. En caso de que las conversaciones se retrasasen, se demoraría la apertura a marzo de 2027, conviviendo con las obras de renovación que, en principio, empezarán en diciembre. Antes, en noviembre, se deberá presentar en el consistorio el diseño del futuro complejo, que acarrea una inversión privada de 15 millones de euros.

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Este pasado miércoles, la alcaldesa, Natalia Chueca, se hizo eco de la información adelantada por este diario y calificó de "buena noticia" la oferta de Fenix, en uno de los proyectos que más se le han atascado al Gobierno municipal del PP en lo que va de legislatura y que, si todo va bien, podría concluir en los próximos meses.