Ya es oficial: una gran promotora vasca aterriza en Zaragoza con una promoción de 234 pisos de lujo

La sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad ha adjudicado definitivamente esta semana la venta de una de sus parcelas más codiciadas, junto a la estación Delicias, por cerca de 26 millones de euros (IVA incluido). La joven promotora vasca Naiz Homes, que ha irrumpido en el mercado inmobiliario español con fuerza, se estrena así en la capital aragonesa con una promoción de 234 pisos de lujo que ya aparece anunciada, aunque aún sin detalles, en su propia página web.

Ahora, tan solo falta la rúbrica definitiva del contrato, que llegará previsiblemente después del verano. Después, comenzará la comercialización de una urbanización que en este momento está siendo diseñada por el equipo técnico de Naiz Homes, que se impuso en la puja que partía de 22 millones, a través de su filial Texas Gestión Global SL, a otras tres grandes promotoras de origen aragonés: Lobe (que ofrecía pagar 23,6 millones al contado), Neinor Homes (grupo que ha absorbido a Aedas Homes, quien edificó la parcela colindante y que propuso 24,9 millones) y Plaza14, también con varias promociones en el Barrio del AVE.

La oferta de Naiz se impuso con un modo de pago que supondrá que, en el momento de la formalización del contrato, tenga que abonar un 10% del total (unos 2,6 millones de euros). En el año siguiente pagará otro 10%, en 2028 otro 20% y en 2029 realizará la inversión más importante, el 60% restante, unos 15,5 millones de euros a los que habrá que sumar los intereses correspondientes.

Gracia / Galindo / Naiz Homes

El solar, la manzana M5, está situado junto al centro de especialidades Inocencio Jiménez, en la plaza sur de la estación Delicias y con salida a la avenida Navarra. Tendrá un máximo de 234 viviendas libres, algunas de ellas ubicadas en una torre que tendrá 20 plantas y podrá alcanzar los 60 metros de altura, con un diseño muy similar al de la promoción contigua, comprada en 2019 por Aedas Homes y construida y habitada desde hace varios años.

En ese sentido, 120 viviendas se repartirán entre la torre de 20 alturas y otro inmueble de siete plantas; y las 114 restantes en otros dos bloques de siete y seis alturas, respectivamente. Se trata de unos suelos con una edificabilidad de 31.856 metros cuadrados, divididos en tres subparcelas, dos de ellas residenciales (25.356 m) y otra para usos comunes y de otro tipo para la que se reservan 6.500 m2.

La situación de ZAV

Zaragoza Alta Velocidad, sociedad pública participada por Adif al 50% y por el ayuntamiento y la DGA al 25% en cada caso, seguirá así ingresando efectivo en unas cuentas que ya ha saneado después de llegar a tener una deuda que alcanzó los 485 millones de euros tras la crisis de 2008. Unos recursos que debe reinvertir en las deudas que tiene pendientes con la ciudad, desde el Portillo, actualmente en obras, hasta el parque equipado de La Almozara o la urbanización de la trasera de Augusta, donde caben cerca de 2.000 viviendas, aunque las administraciones locales quieren elevar la edificabilidad e incluir VPO.

Asimismo, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere incluir una adenda en el convenio para que ZAV reincorpore a sus compromisos la conclusión del túnel carretero de la A-68, obra valorada en más de 25 millones de euros, y la tercera fase de la avenida Navarra.

Una pareja observa las obras en el Portillo; al fondo irán las 220 viviendas. / Jaime Galindo

Respecto a sus suelos residenciales, el próximo en salir está precisamente en el parque del Portillo, valorado en unos 30 millones y que no se desbloqueará hasta que dicha obra esté concluida, con 220 pisos de lujo previstos. Luego, en la parte urbanizada del Barrio del AVE, tan solo queda una pastilla, donde se permite construir un rascacielos de 150 metros de altura con 440 viviendas y una enorme superficie comercial. Y restaría después la enajenación de todas las manzanas de la parte oeste, en la trasera del centro comercial Augusta.

Irrupción fulgurante

En cuanto a la family office vasca Naiz Homes, se trata de una promotora que ha tenido una irrupción fulgurante en el mercado inmobiliario del país. Fue constituida en septiembre de 2024 y su equipo directivo está formado por Domingo Arotzarena (uno de los grandes protagonistas del ladrillo con capital vasco), Enaut Saiz Zubeldia y Salvador Urbistondo.

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Entre los tres suman una experiencia previa con más de 40.000 viviendas entregadas y transacciones por un valor superior a los 5.000 millones de euros. Además, cuentan con la aportación de inversores privados. Hasta ahora, sus proyectos inmobiliarios se centraban en el País Vasco, Madrid y, más recientemente, Andalucía. En concreto, Málaga y su entorno, donde hace unos meses compraron los suelos de La Térmica por 100 millones de euros.