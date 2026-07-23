La reapertura del Parque de Atracciones de Zaragoza, cada vez más cerca: los trabajadores votan a favor de prolongar el erte

El Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público esta temporada por primera vez en medio siglo, comienza a tener el futuro cada vez más despejado. Los trabajadores han votado mayoritariamente por prorrogar el erte actual, que finalizaba el próximo 31 de julio, hasta el próximo 30 de septiembre. En ese sentido, han participado 35 empleados de los 81 que estaban citados en una votación que se ha celebrado en la sede de CCOO. De ellos, más del 85% (30) han votado que sí y tan solo cinco han mostrado su negativa.

Ahora, el comité de empresa dará traslado de este resultado al administrador concursal de PAZ SA, la actual gestora y propiedad del empresario Jesús Morte, la cual avanza hacia la liquidación. De esta forma, se cumple el primer paso para la posible reapertura del complejo de ocio en el mes de octubre, sin descartar incluso que llegue antes. Y es que el grupo argentino Fenix Entertainment, que ostenta el 80% de las participaciones en la nueva concesionaria, Moncayo Leisure, incluyó en la última oferta al administrador, Alfredo Sánchez Rubio (del despacho Brexia Legal), la subrogación de toda la plantilla a excepción de dos de sus directivos, valorada en medio millón de euros. Su idea es reabrir en otoño con los empleados fijos y parte de los fijos discontinuos, y en 2027 reincorporar al resto.

El culebrón en torno a esta concesión viene de lejos. Moncayo Leisure fue la única empresa en presentarse al concurso, adjudicándose la gestión del Parque de Atracciones para los próximos 50 años. Esta sociedad se constituyó con un grupo extranjero con experiencia en el sector en Argentina, Fenix Entertainment, que aportaba los 15 millones de euros de inversión para renovar las instalaciones, junto a PAZ SA, gestora histórica del complejo. Fenix se quedaba con el 80% de las acciones y Morte con el 20% restante, vendiendo sus atracciones a Moncayo por una cifra que entonces se valoró en 2,7 millones.

Pablo Ibáñez

La intención siempre fue que el empresario zaragozano, otrora presidente de la patronal, se desligase de la gestión en el medio plazo, pero su delicada situación financiera aceleró todo el proceso. Fue hace unos meses cuando sus sociedades entraron en preconcurso de acreedores, en el cual se le reclaman más de 8,3 millones de euros. Una circunstancia que, según aseguran el resto de actores, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como sus socios argentinos desconocían, lo cual causó un profundo malestar en ambas partes.

En febrero, y después en marzo, Moncayo Leisure aplazó la adjudicación definitiva con noviembre como mes límite y el ayuntamiento optó por prorrogar forzosamente un año más la concesión a PAZ SA, que entró en concurso de acreedores en abril. Se optó entonces por aprobar un erte para casi toda la plantilla, compuesta por más de 80 trabajadores (30 fijos y el resto fijos discontinuos), y el parque apenas pudo dar servicio a algunas comuniones hasta el pasado 6 de junio. Desde entonces, las instalaciones permanecen cerradas al público.

Ofertas de Fenix

Sin embargo, el interés de Fenix por hacerse con la concesión no decayó y, con PAZ ya camino de la liquidación, han elevado dos ofertas para hacerse con los activos de Morte. Primero, propusieron 700.000 euros para quedarse con las atracciones, aunque el administrador concursal les pidió incluir otros detalles como el mobiliario de oficina, las instalaciones de cocina y, sobre todo, la subrogación de la plantilla, la cual no aparecía recogida, al menos expresamente, en los pliegos.

El pasado lunes, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Fenix envió una segunda oferta por un montante total de 1,4 millones de euros. En ellos se incluyen 600.000 euros al contado por los activos de Morte, los 500.000 que supondrá subrogar a la práctica totalidad de la plantilla y otra cantidad que oscila entre los 300.000 y los 350.000 euros para poner a punto las atracciones.

Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza, ahora cerrado, esta semana. / Pablo Ibáñez

Según ha podido saber este diario, el grupo argentino ya está en disposición de asumir la gestión (es decir, de recibir las llaves) antes incluso de que acabe el mes de julio. Luego, comenzaría un proceso exprés de puesta a punto del complejo para poder reabrir en los últimos compases de la temporada, como tarde en octubre, con algo más de la mitad de las atracciones operativas y eventos como la OktoberFest de Pilares o Halloween.

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Para ello, el administrador concursal, con el que hay buena sintonía, debe dar el visto bueno a la última oferta de Fenix, algo que interesa tanto al grupo argentino como al ayuntamiento. Con el ok de los trabajadores, la reapertura podría llegar entonces tras el verano, con Fenix asumiendo ya el 100% de las acciones de Moncayo Leisure y, por tanto, la gestión del complejo. En noviembre, eso sí, el grupo deberá presentar el nuevo diseño al consistorio (el primero recibió un 3,6 sobre 10), y las obras empezarán en diciembre, para compaginarse con la actividad diaria del recinto, que no cerraría, a partir de marzo de 2027.