Estos son los dos proyectos con los que Zaragoza ayudará a los afectados por los terremotos de Venezuela

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la financiación de dos proyectos de Cáritas Autonómica de Aragón y de la Fundación Juan Ciudad ONGD-Aragón que tienen como objetivo colaborar en la ayuda a la comunidad venezolana tras los graves terremotos que sufrió el pasado mes de junio. La decisión se ha dado a conocer tras la celebración este jueves de un nuevo Comité Autonómico de Emergencias en el que participa el Ayuntamiento junto a otras administraciones.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ya anunció a principios de mes que el Consistorio destinaría a Venezuela un total de 80.000 euros, todo el presupuesto restante de la partida de Emergencias, y este jueves se han dado a conocer los proyectos seleccionados entre los presentados por distintas entidades y ONG.

Alfonso Mendoza ha asistido este jueves a la reunión del Comité junto a la jefa de la Sección de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, María Soledad Lorente, y otros representantes de administraciones públicas y entidades. Al finalizar, ha explicado que estas actuaciones "ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una acción humanitaria eficaz, coordinada y basada en criterios técnicos". Además, ha destacado la importancia de canalizar esta ayuda "a través de organizaciones especializadas con experiencia acreditada y capacidad de intervención inmediata en el terreno".

El Ayuntamiento de Zaragoza financiará en su totalidad con 50.000 euros el proyecto "Apoyo a la estabilización de las condiciones de vida y la recuperación temprana de la población afectada por los terremotos en Venezuela", de Cáritas Autonómica de Aragón. La intervención se desarrollará en los estados de Yaracuy y Falcón y beneficiará directamente a 490 personas pertenecientes a 120 hogares afectados.

Este proyecto de Cáritas contempla la distribución de alimentos; transferencias monetarias multipropósito para cubrir necesidades básicas; entrega de kits de higiene, agua y saneamiento; apoyo psicosocial a personas adultas, niños, niñas y adolescentes; actuaciones de protección, así como ayudas destinadas al alojamiento temporal y a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las familias damnificadas. Asimismo, incluye acciones de seguimiento y evaluación que permitan garantizar la eficacia y calidad de la intervención.

El segundo proyecto seleccionado es el presentado por la Fundación Juan Ciudad ONGD-Aragón, al que el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Huesca destinarán una aportación por la totalidad del proyecto para el desarrollo del "Programa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes afectados por los terremotos en Caracas". La actuación tiene como finalidad ofrecer atención especializada a menores afectados directa o indirectamente por la emergencia mediante la identificación y valoración de casos, atención psicológica individual y grupal, acompañamiento familiar, seguimiento psicosocial y fortalecimiento de los mecanismos comunitarios de protección, contribuyendo a reducir las secuelas emocionales derivadas del desastre.

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Además de estos dos proyectos, el consistorio zaragozano ha suscrito un convenio de colaboración con el Comité de Emergencia, mediante el que realizará una aportación de 20.000 euros destinada a reforzar la respuesta humanitaria ante crisis internacionales. Este Comité de Emergencia está integrado por ocho organizaciones no gubernamentales internacionales especializadas en acción humanitaria: Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision. Todas ellas trabajan de forma coordinada para realizar llamamientos conjuntos y movilizar recursos con mayor rapidez y eficacia, garantizando una respuesta humanitaria basada en las necesidades de la población afectada y en los principios internacionales de la acción humanitaria.