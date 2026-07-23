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Susto en el Arrabal: dos personas heridas en el incendio de una vivienda

Una de las personas afectadas por el incendio en Zaragoza ha sido trasladada con pronóstico grave al hospital por quemaduras e inhalación de humo

Edificio afectado en el Arrabal por un incedio.

Edificio afectado en el Arrabal por un incedio. / Servicio Especial

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Dos personas han resultado heridas en un incendio, que se ha registrado en una vivienda de la calle Domingo Agudo, en el zaragozano barrio del Arrabal. Han sido trasladadas a centros sanitarios, una de ellas con quemaduras.

El fuego se ha iniciado pasadas las 7.00 horas de este jueves en el cuarto piso de una finca, situada en el número 39 de la mencionada vía, afectando a toda la vivienda, según ha informado el Ayuntamiento.

Los Bomberos de Zaragoza han rescatado a varias personas desde la fachada, a través de las ventanas. De ellas, una ha sido trasladada con pronóstico grave a un centro hospitalario, con quemaduras e inhalación de humo. También ha sido llevada otra persona al hospital, en este caso sólo por inhalación de humo, y otras dos han sido atendidas por el humo, aunque no han requerido traslado.

A consecuencia del incendio han quedado dañadas por el humo otra vivienda del cuarto cuarto piso y otras dos del quinto. La rotura de tuberías por el incendio ha afectado asimismo al piso tercero, bajo la vivienda siniestrada.

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