La tercera fase de la reforma de la avenida Cataluña de Zaragoza, en 'stand by': "No se hará a corto plazo"

La tercera y última fase de las obras de reforma integral de la avenida Cataluña de Zaragoza deberá esperar y no se ejecutará en el "corto plazo". Así lo ha aseverado este jueves el concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Víctor Serrano, en la comisión plenaria del ramo, tras ser interpelado al respecto por el grupo municipal de Vox. En ese sentido, completar la renovación de la arteria, que suma casi 3 kilómetros en total y es una de las más largas de la capital aragonesa, no se puede acometer porque, tal y como justifica el consistorio, depende del desarrollo de tres sectores con capacidad para más de 2.000 viviendas.

El mayor freno al consistorio se lo pone la urbanización de las aceras de los números pares, ya que la parte de los impares está prácticamente ejecutada. Pero es en esa otra parte donde aparece el principal conflicto. "No abandonamos la idea, pero tiene cierta complejidad", ha expresado Serrano, teniendo en cuenta que completar la avenida Cataluña forma parte de los compromisos del Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca.

El sector más importante que queda pendiente es el SUZ55/1, que tiene capacidad para albergar unas 1.600 viviendas y que afecta en parte a la antigua carretera de Barcelona, además de suponer la prolongación de la avenida La Jota, la habilitación de zonas verdes y equipamientos e incluso la recuperación de las riberas del Gállego. El diseño de la reurbanización se hizo ya en 2023, a cargo de la consultora Deurza, pero la complejidad de este desarrollo puede retrasar las obras, valoradas en unos 40 millones, hasta mínimo 2028.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Una actuación que correrá a cargo de los propietarios de los suelos, una junta de compensación en la que la Sareb (en proceso de liquidación y con Casa47 asumiendo la gestión de sus activos de forma gradual) tiene una participación mayoritaria. A este ámbito se suman dos pastillas que colindan con la calle río Ara (la F.55.3 y la F.55.4) y con la propia avenida Cataluña y que también están pendientes de urbanización, con capacidad en este caso para más de 600 pisos entre ambas.

Estas actuaciones, por resumirlo, consisten en poner a punto las aceras, el alumbrado y las redes de suministros y corren a cargo de los propietarios de los terrenos. Y es en este punto donde el área de Urbanismo asegura que está atada de pies y manos (exponen que no quieren renovar las aceras para luego tener que "levantarlas"), ya que además quedan demoliciones de algunos elementos pendientes. "(La fase 3) dependerá del ritmo de urbanización de los distintos sectores, y la idea que tenemos es simultanear esas obras con las de la avenida Cataluña", ha detallado Serrano, quien ha incidido en que se le está dando un carácter "prioritario" a los expedientes de esos suelos para poder desbloquear las obras.

Las fases anteriores

Cabe recordar que el ayuntamiento ya ha ejecutado e inaugurado las dos primeras fases, por un montante total que supera los 5,5 millones de euros. El más importante, de 4,4 millones, fue el correspondiente a la primera parte, entre la Z-30 y el puente del ferrocarril, en el que se intervino desde finales de 2022 hasta febrero de 2024.

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El verano pasado se estrenó la fase 2, con una nueva rotonda bajo ese puente como principal actuación. Desde entonces, la avenida, que absorbe una gran cantidad de tráfico, consta de dos carriles por sentido, un carril bici, aceras más amplias, zonas verdes y una iluminación renovada.