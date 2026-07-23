Zaragoza aprueba su ordenanza cívica: coto al burka, a las despedidas de soltero, al sinhogarismo y al 'top manta'

El Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca aprobará la próxima semana la ordenanza cívica, después de que los grupos municipales voten en la comisión extraordinaria de Presidencia que hay convocada a partir de las 15.00 horas en el Ayuntamiento de Zaragoza. La norma, tras pasar el período de información pública, llegará al pleno el próximo martes y entrará en vigor con sanciones a varios comportamientos que desde la plaza del Pilar pasarán a considerarse, a nivel legal, "incívicos".

Las infracciones se dividirán en tres categorías: leves (de 50 a 750 euros), graves (de 751 a 1.500 euros) y muy graves (de 1.501 a 3.000 euros). Pernoctar en la calle o en los parques, que en principio iba a estar considerado como una infracción "muy grave", será finalmente una falta "leve", tras el revuelo generado y la presión de las entidades sociales que consideraban desproporcionada una sanción de hasta 3.000 euros para los sintecho, con la vista puesta especialmente en el Parque Bruil.

En las muy graves se incluirán, eso sí, cuestiones como el 'top manta', pese a que el propio concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha reconocido en rueda de prensa que Zaragoza es una de las ciudades españolas "donde menos hay". "Eso no significa que no nos tengamos que enfrentar a estos problemas", ha incidido. Dentro de este grupo están también los actos vandálicos contra el mobiliario urbano, los grafitis "más lesivos" (si se producen en un bien de interés cultural, la sanción será mayor, y se elaborará un banco de datos con IA para buscar a los culpables), el vertido incontrolado de residuos o la organización de eventos ilegales.

El burka también quedará restringido en las dependencias municipales, aunque en este caso en una disposición adicional y sin sanción económica aparejada. En ese sentido, ninguna mujer con esa prenda podrá acceder, por ejemplo, al ayuntamiento, sin antes ir a una sala aparte y mostrar su rostro a los agentes. Después, podrá acceder nuevamente con el burka, aunque grupos como Vox (del que se han aceptado el 70% de sus propuestas) exigían que, directamente, se les prohibiese el acceso.

Las despedidas de soltero, si "alteran la convivencia", podrán ser sancionadas con hasta 1.500 euros, en otra de las medidas más controvertidas de la norma, que por ejemplo prohibirá llevar simbología de genitales en la cabeza. "No es tanto por el acto de la despedida, el cual no queremos limitar, sino por lo que lleva aparejado, con tumultos y una situación indecorosa en las calles, con ruidos y molestias. Más allá de la broma, es una petición de los comerciantes", se ha defendido Lorén.

Mucha gente en el Tubo, donde se suelen celebrar cada fin de semana varias despedidas de soltero / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El botellón, los servicios sexuales remunerados en la vía pública o los insultos y vejaciones hacia otras personas también podrán ser sancionados con hasta 1.500 euros. Por último, dentro de las leves se incluyen, además de pernoctar en parques, actos como orinar, escupir, arrojar colillas y basura, manipular los contenedores, no recoger las deposiciones de las mascotas, abandonar bicicletas o usar dispositivos de sonido en el transporte público. Las multas en estos casos puede llegar a los 750 euros.

Propuestas de otros grupos

Lorén ha insistido en la idea de que se ha buscado el "mayor consenso", tanto con las entidades sociales como con los grupos políticos. Sobre todo de su socio preferente, Vox, al cual le han aceptado el 70% de sus aportaciones, aunque se han rechazado medidas como la prohibición total del burka o del burkini en las pisicinas.

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Del PSOE, a quien el edil popular ha agradecido su "nivel de participación", el PP le ha aceptado en torno al 30% de sus votos particulares, relacionados con el patrimonio histórico o con el descanso. Por último, de Zaragoza en Común solo se ha aceptado una de sus propuestas.