Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio

La tercera ola de calor del verano en España encara su última día después de volver a dejar valores extremos en amplias zonas del país, principalmente en el sur, donde se bordearon los 45 grados en puntos de Granada. En el caso de Aragón, las temperaturas más altas este pasado miércoles se registraron en Alhama de Aragón (Zaragoza) y Teruel capital, 40'7 y 41 grados respectivamente.

Este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar avisos por calor en toda la comunidad, que serán de color naranja, que equivale a un riesgo importante, en todo el territorio salvo en Gúdar y el Maestrazgo, que serán amarillo. Esto implica temperaturas de hasta 41 grados en el valle del Ebro, de 39 grados en todo Huesca salvo en Pirineos, en las Cinco Villas, en la Ibérica de Zaragoza y gran parte de Teruel.

El viernes llegará un cambio radical del tiempo en España por la entrada de una masa de aire polar por el Atlántico, que hará caer de manera abrupta las temperaturas en varias comunidades, aunque ese alivio térmico no llegará todavía a Aragón.

De hecho, a las puertas del fin de semana, Zaragoza volverá a tener valores de calor intenso, rozando los 40 grados, como el resto de los municipios de la ribera del Ebro, que tendrá también bajo la amenaza de tormentas durante toda la tarde, que podrían ser "localmente fuertes" y venir acompañadas de granizo.

Altas temperaturas en Zaragoza durante la segunda ola de calor del verano. / Laura Trives

No será una excepción, sino la norma en la comunidad, que compaginará los avisos por calor de la Aemet por valores máximos que salvo en Teruel se moverán poco respecto a hoy jueves, con posibles tormentas en la provincia de Huesca.

11 grados menos en 24 horas

Finalmente, después de varias semanas con un calor extremo o, cuanto menos, registrando varias jornadas consecutivas con temperaturas varios grados por encima de la media para esta época del año, Zaragoza y el resto de Aragón, podrán respirar el sábado, cuando entrará esa masa de aire polar que previamente habrá enfriado a las comunidades del oeste, norte y centro peninsular.

El sábado llegará el primer gran alivio térmico del verano en Zaragoza, perdiendo 11 grados en apenas 24 horas

Será un día en el que los termómetros se estancarán en torno a los 31 grados en la capital aragonesa, un tiempo más propio de primavera que de la canícula, que dará una tregua necesaria tras tantas jornadas de estrés térmico. Así, Zaragoza perderá en 24 horas hasta 11 grados y también tendrá su traducción en las madrugadas, que volverán a estar por debajo de los 20 grados.

El respiro será generalizado y donde el viernes había una previsión de máximas de 38 o 39 grados, ahora serán de 30 o incluso menos. Será el caso de Calatayud o La Almunia de Doña Godina (28 grados), Ejea de los Caballeros, Huesca o Andorra (30 grados). Las máximas previstas por Aemet se darán en Fraga, Monzón (34 grados) o Teruel capital (33 grados).

¿Cuánto durará este respiro?

Este alivio no será efímero, pero tampoco vendrá para quedarse en exceso. Los principales modelos meteorológicos sitúan en el próximo martes 28 el nuevo cambio drástico del tiempo, con un nuevo subidón hasta valores extremos, que en Zaragoza podría significar volver a acercarse a los 40 grados o incluso superarlos a partir de mediados de la semana.

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Los niños se refrescan en la fuente de la Expo de Zaragoza ante el calor extremo. / Laura Trives

Este giro vendrá propiciado por una nueva entrada de aire cálido desde el continente africano y el regreso de esa masa de aire polar a latitudes altas. Las previsiones en estos momentos dicen que con mucha probabilidad no volveremos a hablar de una nueva ola de calor, sin embargo, esto no será impedimento para que Zaragoza y el conjunto de Aragón vuelvan a registrar temperaturas extremas hasta, al menos, el primer fin de semana de agosto.