Confirmado: el proyecto en la antigua sede de Telefónica de Zaragoza ganará más superficie comercial

El proyecto de la inmobiliaria Torcalena Servicios y Gestiones SL en la antigua sede de Telefónica en Zaragoza, en el número 35 del paseo Independencia, ya tiene el visto bueno municipal para ganar hasta 732 metros cuadrados de superficie comercial, más de un 16% de la que tenía proyectada en un principio. La comisión plenaria de Urbanismo celebrada este jueves en el consistorio ha dado luz verde a la modificación inicial del planeamiento urbano, en el cual la promotora tenía asignados inicialmente 4.423 metros cuadrados.

De esta forma, la superficie final será de 5.155 m2, ganando 500 metros cuadrados en el sótano y otros 232 que se reparten entre el resto de plantas, si bien el visto bueno definitivo todavía tardará unos meses. En ese sentido, el pleno del próximo martes, el último del curso político en el consistorio zaragozano, deberá validar la decisión que este jueves han avalado el PP y Vox con las abstenciones tanto del PSOE como de Zaragoza en Común. Después, saldrá a exposición pública y deberá ser ratificado nuevamente por la corporación, previsiblemente a finales de año, culminando así la recalificación de parte de la superficie.

El edificio, actualmente en obras, fue adquirido por la inmobiliaria Torcalena, cuyo domicilio social está en Madrid, en el año 2016. El inmueble fue abandonado por la compañía telefónica a principios de 2023 y ese mismo año el consistorio otorgó la correspondiente licencia de obras. En primera instancia, se llegó a anunciar que el nuevo inquilino sería Primark, que tenía la intención de habilitar una macrotienda en el bajo y las primeras plantas.

Obras en la antigua sede de Telefónica, en el paseo Independencia de Zaragoza. / Laura Trives

Pero la operación se cayó y, a finales del pasado 2025, la firma Monday tomó el testigo, anunciando la reapertura del inmueble para finales de este 2026, algo que por el momento sigue en las previsiones. Monday es una empresa especializada en el alquiler de oficinas "flexible" y cuenta con presencia en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Lisboa, además de en Andorra.

El proyecto

El proyecto de Monday Zaragoza, que en principio iba a ser la única inquilina del edificio, ofrecerá oficinas para terceros llaves en mano, salas de reuniones, terrazas privadas y espacios adaptados a todo tipo de necesidades empresariales. Las instalaciones contarán también con espacios comunes con gimnasio, comedor, un rincón para tomar el café y una sala de podcast.

El Periódico de Aragón

En cambio, esta ampliación de la superficie en 732 metros cuadrados, especialmente los 500 que se ganan en el sótano, abre la puerta a la instalación de otros inquilinos y, según ha podido saber este diario, hay varias marcas que, al menos, han mostrado su interés, aunque los detalles no han trascendido.

Los cambios afectarán a la planta baja del número 35 de Independencia (donde ahora hay reconocidos 866 metros cuadrados), la entreplanta (479 metros cuadrados actuales), la primera (870 metros cuadrados), la segunda (870 metros cuadrados), la tercera (715 metros cuadrados), la cuarta (223 metros cuadrados) y la quinta (114 metros cuadrados). Todas ellas ganarían espacio, en mayor o menor medida. Pero el cambio sustancial se contemplaría en el sótano, que actualmente no tiene permitida edificabilidad alguna y que ahora pasará a tener un espacio con 500 metros cuadrados de usos terciarios.

Parque Venecia

La de la antigua sede de Telefónica no será la única modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que deberá ratificar el pleno del próximo martes. Y es que la comisión de Urbanismo también ha dado luz verde, a instancias del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, a la recalificación de los suelos de la trasera del CPI Parque Venecia, actualmente de uso deportivo y que pasarán a ser de uso educativo para permitir la construcción del primer instituto del joven barrio zaragozano.

Obras en el CPI Parque Venecia, el pasado verano; en la trasera irá el instituto y los pisos públicos. / Pablo Ibáñez

Se trata de un solar de 36.000 metros cuadrados que tiene una peculiaridad, ya que la decisión de habilitar ahí este demandado equipamiento educativo ha ido de la mano de una negociación conjunta tanto del ayuntamiento como de la DGA con los vecinos del barrio, a raíz de la polémica surgida por la elección de una parcela dotacional en otra zona de Parque Venecia para la construcción de 200 pisos públicos de alquiler asequible.

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El tejido social protestó enérgicamente contra esta decisión, que a su juicio les privaba de un solar para equipamientos en un barrio que reclamaba, entre otras cosas, el instituto. El consistorio y la consejería de Vivienda les ofrecieron la posibilidad de seleccionar otra parcela y, finalmente, se optó por reservar para las viviendas públicas una esquina de 7.000 metros cuadrados en el solar junto al que se construirá el instituto. Un equipamiento que, por cierto, el Ejecutivo autonómico espera estrenar en 2028 o 2029, con una inversión que podría rondar los 13 millones de euros.