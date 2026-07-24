Vivienda
La escalada de la vivienda no da tregua en Zaragoza: comprar un piso cuesta 20.000 euros más que hace un año
El acceso a la propiedad se complica para los jóvenes, mientras los alquileres de habitaciones oscilan entre 300 y 500 euros
Comprar una vivienda hoy en Zaragoza cuesta un 11% más que hace un año por estas fechas. Esta es la principal conclusión del último informe elaborado por la consultora Gesvalt, que confirma que el ciclo alcista de los valores residenciales continúa, aunque, eso sí, su ritmo de avance comienza a mostrar cierta moderación.
Según el informe, al cierre del segundo trimestre, el precio medio de venta se sitúa actualmente en 2.041 €/m², lo que supone un incremento interanual de más del 12%, aunque también una subida más contenida, del 1,4%, respecto al trimestre anterior. En el caso de Aragón, con la capital liderando el ránking, el aumento se sitúa en el 11,2%, lo que eleva el precio por metro cuadrado hasta los 1.374 euros.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible para muchos, sobre todo para los más jóvenes, obligados a retrasar su emancipación o a compartir piso para poder hacer frente a los gastos mensuales. Hoy en día, una habitación puede costar entre 300 y 500 euros, mientras que el alquiler completo de una vivienda supera los 700, en el mejor de los casos.
El informe de Gesvalt concluye que «la contención de la subida intertrimestral de precios en este trimestre se corresponde con una normalización del ritmo de crecimiento tras los fuertes incrementos experimentados en 2025». Así, una vivienda estándar de 90 metros cuadrados requiere una inversión media de 183.690 euros. En 2025, el coste habría rondado los 163.440 euros; es decir, comprar una casa cuesta hoy 20.250 euros más que hace tan solo un año.
Por otro lado, las compraventas totales descendieron un 2,6% en el primer trimestre de 2026, hasta las 178.473 operaciones, lo que contribuye a reducir la presión de la demanda. Sin embargo, la actividad hipotecaria continúa mostrando solidez, con un aumento interanual del 9,7% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas —131.554 operaciones—. Aragón aglutina apenas el 2,7% del total de hipotecas firmadas.
Volviendo a los precios, Zaragoza capital lidera con diferencia el incremento. En el caso de la ciudad del Ebro, en el último año la vivienda se ha encarecido un 14,4% y el precio del metro cuadrado se ha situado en los 1.443 euros, por encima de la media de la comunidad, que es de 1.374. Lo mismo sucede en Huesca, donde el incremento ha sido del 11,2% y el coste se ha situado en los 1.434 euros por metro cuadrado. La ciudad de Teruel marca la diferencia y, además, a la baja. Junto con Lérida y Cáceres, es una de las capitales con los precios más bajos, con un coste de 897 euros por metro cuadrado.
En cuanto al alquiler, la radiografía es similar. Zaragoza lidera los precios, por encima de la media, y sitúa el coste por metro cuadrado en los 11,30 euros, un 9,4% más que hace tan solo un año. En el caso de la capital oscense, tras experimentar un aumento del 9%, el metro cuadrado ya alcanza los 11,16 euros. Teruel también es, en este caso, una de las capitales más económicas para alquilar y el precio del metro cuadrado se sitúa en 6,49 euros, un 5 % más que hace un año.
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