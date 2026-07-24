Dónde conseguir gafas gratis para ver el eclipse en Zaragoza

El Ayuntamietno de Zaragoza va a reforzar la seguridad durante el eclipse solar total del próximo día 12 de agosto con el reparto de miles de gafas homologadas, para que tanto zaragozanos como visitantes puedan contemplar este fenómeno que hace más de 120 años que no ocurre en la península sin poner en riesgo su visión. La medida forma parte del dispositivo especial diseñado por el consistorio ante un acontecimiento astronómico que atraerá a miles de personas a la capital aragonesa, situada justo dentro de la franja de la totalidad del eclipse.

La distribución de las gafas se realizará en colaboración con Horeca Hoteles y se repartirán en los establecimientos hosteleros de la ciudad, la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar y los centros cívicos. Además, las personas que se alojen en hoteles de Zaragoza recibirán tanto información turística como este elemento de protección para poder disfrutar del eclipse con todas las garantías de seguridad.

En la presentación de este dispositivo especial, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, remarcó que el uso de las gafas homologadas "es imprescindible" para observar el eclipse. Además recordó que mirar directamente al Sol sin la protección adeacuada puede llegar a provocar daños irreversibles en la retina.

Junto a la protección de la visión, las recomendaciones de seguridad difundidas por el ayuntamiento recomiendan acudir al lugar de observación con agua suficiente, protección solar y gorra o sombrero, ya que el fenómeno se producirá en una tarde de agosto previsiblemente calurosa. Asimismo, recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante el momento de la totalidad y elegir con antelación el espacio abierto orientado al oeste y libre de árboles o edificios que puedan dificultar la visión, donde se vaya a observar.

Con este reparto masivo de gafas y la campaña informativa de seguridad, Zaragoza busca que uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas pueda disfrutarse con total seguridad por todos los zaragozanos y los miles de visitantes quese acerquen a la ciudad para poder vivirlo.