Atención conductores: dos avenidas de Zaragoza estarán en obras la próxima semana

Zaragoza está en constante transformación. Prueba de ello son las numerosas calles cortadas a lo largo de toda la ciudad. Las obras del Coso o las de la avenida Valencia siguen llevándose a cabo y a estas se suman diferentes trabajos que afectarán al tráfico la próxima semana.

La Policía de Zaragoza ha avisado de estos efectos en la circulación a través de X, antiguo Twitter. En concreto son dos. El primero tendrá lugar entre el hospital Miguel Servet y el Materno-Infantil, en el paseo Isabel la Católica. Los trabajos consisten en la canalización eléctrica en el paso de peatones entre los dos edificios.

Esta afección empezó el 22 de julio y se alargará hasta el día 27 del mismo mes, pero solo mientras se efectúan los trabajos, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 15:00 horas. En ese periodo el cruce por la calzada se efectúa por fases; fuera del horario mencionado y por seguridad, hay chapones y los trabajos obligan a ocupar parcialmente la acera y 5 metros de la reserva de taxis de enfrente del hospital. Además, garantizan mediante auxiliares el paso de todo personal y vehículo autorizado que necesite pasar por el cruce.

Nuevas afecciones en la avenida Valencia

La segunda se trata de la avenida Valencia, que por sus trabajos ahora afectará también a la calle Lérida y a Fueros de Aragón. Aunque estas calles colindantes de la vía principal se veían especialmente afectadas en la fase 1 de la reforma (ahora las obras están en su tercera fase), es este mes cuando empiezan los trabajos de cruces de servicios y de pavimentación.

Esto supone la ocupación parcial del cruce y de Fueros de Aragón hasta el número 20. Para poder pasar se hace desde la calle Lérida por la calzada hasta el número 15 y su acceso se efectúa desde la calle Lorente. Asimismo, está prohibido estacionar en los 10 metros alrededor del número 20 y los semáforos del cruce también tendrán afecciones.

¿Cuánto durarán?

Los trabajos están previstos que duren tres meses y empezaron el 23 de julio, por lo que se espera que terminen en septiembre. Por su parte, la avenida Valencia seguirá avanzando con sus obras y se contempla, si todo sigue su curso natural, que finalicen en enero de 2027.

Además, han terminado las afecciones en paseo Sagasta. Estas obras, que duraron un día, ocupaban el carril izquierdo en sentido a Cuéllar, lo que suponía que se circulara por el derecho. También se ocupaba el carril izquierdo de salida de Sagasta y el derecho de Plaza Paraíso junto al bulevar.