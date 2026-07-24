Los vecinos de Valdespartera claman contra la instalación de dos gasolineras en el barrio zaragozano: "Han salido como setas"

Los vecinos de Valdespartera han puesto pie en pared esta semana al conocer la instalación de dos nuevas gasolineras en el corazón del casco urbano del barrio. La asociación vecinal ha iniciado una campaña de recogida de firmas y de información para protestar por dos proyectos que, a su juicio, ponen en riesgo el "sistema sostenible y premiado" del barrio del sur de Zaragoza. "Han salido como setas", denuncia Lorena Gregorio, una de las representantes de la agrupación Montes de Valdespartera.

En ese sentido, las dos gasolineras se instalarán junto a la glorieta de la Sabina y en la calle Manhattan, cerca del Burger King. En el primer caso, las obras ya han comenzado esta semana en la parcela, pero en ambos existen ya las pertinentes licencias medioambientales y urbanísticas. De hecho, la que más preocupa es la primera, puesto que está "al lado de las casas y a pocos metros de un parque infantil".

Además, la asociación vecinal denuncia que se trata de una zona de mucho tráfico y con tránsito escolar en dirección al CPI San Jorge. "Es la única entrada y salida al barrio por la zona de los depósitos", explica Gregorio, que insiste en que desde el barrio van a pelear por paralizar los dos proyectos, siendo conscientes de la dificultad de su empresa. "Sabemos que será complicado", reconocen.

En cualquier caso, los vecinos reinciden en que "no queremos estas dos gasolineras". "Van a generar problemas de seguridad, ruidos, contaminación lumínica y los gases tóxicos propios de una gasolinera, que va a instalarse en el corazón de Valdespartera", asevera Gregorio, que añade: "No puede ser que, al lado de las casas y de un parque, con niños pasado, vaya a haber camiones cisterna entrando a repostar".

El ayuntamiento estará "muy pendiente"

La noticia la conocieron, cuenta, esta misma semana. "Vimos que limpiaban el solar y pensábamos que era una acción normal por seguridad y para eliminar la suciedad. La sorpresa llegó cuando vimos las máquinas y que ponían unas lonas en el vallado", narran los vecinos. Es por ello que, además de la recogida de firmas en change.org, han solicitado una reunión con el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para conocer el detalle de los dos proyectos.

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Mientras, desde el consistorio matizan que se trata de "terrenos privados". "Si han pasado todos los requisitos y se pueden implantar, el ayuntamiento no puede negarse, porque es un acto reglado", sostienen fuentes municipales, que en cualquier caso subrayan que estarán "muy pendientes" del devenir de ambas gasolineras ante las quejas vecinales.