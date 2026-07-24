Zaragoza implantará las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Municipal: estas son todas las novedades

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzará a impartir las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Municipal a partir del curso 2027-2028. La ampliación permitirá que los jóvenes músicos de la ciudad continúen su formación en el centro municipal durante seis cursos más después de completar las Enseñanzas Elementales.

La concejala de Educación, Paloma Espinosa, ha presentado los primeros detalles del proyecto junto a la jefa del Servicio de Educación, Fe María Galve, y el director del Conservatorio Municipal Elemental de Música, Rubén Navarro.

La iniciativa, anunciada recientemente por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, responde a una reivindicación mantenida durante años por el profesorado, las familias y el alumnado del conservatorio.

El futuro Conservatorio Municipal Profesional conservará su carácter público y estará financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Las clases continuarán impartiéndose en el Cuartel de Palafox, actual sede del centro.

La ampliación permitirá al alumnado avanzar en su formación técnica, interpretativa y artística sin tener que desplazarse fuera de la ciudad. Tras superar los seis cursos correspondientes, los estudiantes podrán obtener el título oficial de Técnico Profesional de Música.

“Con este proyecto ofrecemos a nuestros jóvenes músicos un itinerario formativo más completo y nuevas oportunidades para que puedan desarrollar su talento en Zaragoza. Es una apuesta por la educación pública, por la cultura y por el futuro de la ciudad”, ha señalado Espinosa.

Nuevas orquestas, bandas y agrupaciones de cámara

La implantación de las Enseñanzas Profesionales también supondrá un impulso para la programación cultural municipal. El nuevo currículo permitirá crear agrupaciones estables, como una orquesta sinfónica, una orquesta de cuerda y una banda de música.

También podrán constituirse diferentes formaciones de cámara, entre ellas cuartetos de cuerda y saxofones, así como quintetos de viento madera y viento metal.

Estas agrupaciones participarán en conciertos, audiciones y actividades abiertas al público. Además, podrán colaborar en actos institucionales, conmemoraciones, inauguraciones y otros acontecimientos organizados por el Ayuntamiento.

El objetivo municipal es que el alumnado complete su aprendizaje mediante experiencias interpretativas reales y que la actividad del conservatorio repercuta en el conjunto de la ciudadanía.

El Ayuntamiento trabaja también en la creación de una red de conciertos en los centros cívicos de los distintos barrios de Zaragoza. Dentro de esta programación tendrá un protagonismo especial el Centro Socioeducativo de Las Armas.

“La creación del conservatorio profesional no supone únicamente ampliar la oferta educativa. También nos permitirá generar una programación musical estable, acercar la música a los barrios y ofrecer al alumnado escenarios reales en los que completar su formación”, ha explicado la concejala.

Continuidad para el alumnado del conservatorio

El Conservatorio Municipal Elemental de Música fue creado en 1995 mediante un convenio entre el entonces Ministerio de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde su puesta en marcha, el centro ha ampliado progresivamente su claustro y actualmente ofrece catorce especialidades musicales.

Hasta ahora, parte del alumnado encontraba dificultades para continuar sus estudios profesionales en Zaragoza después de finalizar las Enseñanzas Elementales debido a la oferta de plazas disponible.

La creación del nuevo nivel permitirá dar continuidad al trabajo realizado durante los primeros cursos y facilitará que los jóvenes formados en el centro municipal puedan seguir desarrollando su talento en la ciudad.

El proyecto se apoyará en la experiencia del actual claustro del conservatorio. Sus docentes cuentan con titulación superior y con la capacitación necesaria para impartir enseñanzas musicales en los diferentes niveles educativos.

La nueva etapa también favorecerá la colaboración con el Conservatorio Municipal Profesional de Danza para desarrollar proyectos conjuntos y reforzar la coordinación entre las enseñanzas artísticas.

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A largo plazo, el Ayuntamiento plantea convertir el Cuartel de Palafox en un espacio compartido por disciplinas como la música, la danza, el teatro, el folclore y la música moderna, avanzando así en la creación de un polo municipal dedicado a la formación y a la creación artística.