La avenida Cataluña de Zaragoza sigue creciendo: estrenará 181 nuevas viviendas libres en 2029 con otras 107 a la espera

La avenida Cataluña de Zaragoza sigue creciendo, consolidando su posición como uno de los polos residenciales con más actividad dentro del mercado inmobiliario de la capital aragonesa. Si hace tan solo unos días comenzaban las obras de Lobe para levantar la mayor promoción de la zona, 269 pisos con una inversión de 75 millones de euros, para el año 2029 está previsto que haya otras dos nuevas urbanizaciones que suman 181 viviendas libres pasado el puente del ferrocarril, bajo el polígono Cogullada y a apenas unos metros del IES Río Gállego.

Son dos parcelas que forman parte de un sector, el F-54.2, con una capacidad total para 352 hogares y cuyo desarrollo es complejo por varias razones. La urbanización de todo el ámbito fue recepcionada por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de marzo, después de que la junta de compensación, donde Brial y Acciona tienen mayoría, invirtiese algo más de dos millones de euros. Las obras habilitaron varias parcelas residenciales, así como viales, un suelo dotacional para equipamientos y una zona verde. En total, más de 30.000 metros cuadrados.

Este nuevo desarrollo urbanístico se divide en cuatro parcelas y rodea el número 227 de la avenida Cataluña, construido y habitado desde hace años. En la parte más cercana al puente Aldea Viviendas ha levantado recientemente un bloque con 64 viviendas de protección oficial (VPO), Ava Residencial, las cuales están habitadas desde finales del pasado año, pese a que las obras habían concluido en marzo. Un retraso que vino dado por la tardanza de Endesa en firmar un documento que permitía tener corriente eléctrica al bloque.

Parcelas de la avenida Cataluña donde se construirán nuevas viviendas. / Rubén Ruiz

En el otro extremo del ámbito, junto a la calle Isidoro de Antillón y al edificio del 253 de la avenida Cataluña, se encuentra la promoción Sástago Residencial (91 pisos), propiedad del grupo LMB y que está siendo comercializada por CBRE, con el 80% de las viviendas vendidas por un precio que parte de los 300.000 euros, con una distribución similar a las citadas antes de Brial. Esta próxima semana, el pleno municipal aprobará el estudio de detalle definitivo de la subparcela, la R3-C, y la idea de la promotora pasa por empezar las obras tras el verano y entregar las llaves a finales de 2028.

En ese mismo solar, el R3, pero en la zona más cercana al puente, Brial tiene previsto levantar, en otra subparcela muy similar a la anterior (R3-A) otros 90 pisos libres de 2, 3 y 4 dormitorios, con piscina, gimnasio y zonas comunes, así como jardineras y terrazas privadas para los bajos y los áticos. La idea de la inmobiliaria zaragozana pasa ahora por obtener en los próximos meses la licencia oportuna y comercializar las viviendas antes de que acabe el año, con el objetivo de empezar las obras a principios de 2027 y finalizarlas en 2029. De esta forma, en este último año sería cuando el ámbito sumaría esos 181 hogares a los 64 de protección oficial que ya están habitados.

107 pisos a la espera

No obstante, todavía quedarían por desarrollarse suelos con capacidad para los 107 pisos que restan para completar los 352 que tiene permitidos esta zona, con una altura máxima de ocho plantas (baja más siete). Entre las parcelas de Brial y LMB que suman las 181 viviendas antes citadas queda todavía otra subparcela, la R3-B, de mucho menor tamaño. Se da la circunstancia de que este terreno, con capacidad para 16 pisos libres, es propiedad de la DPZ, que está estudiando qué salida darle, con una venta pública como la opción más lógica y esperable.

Recreación de la urbanización de 91 viviendas libres de LMB en la avenida Cataluña de Zaragoza. / Grupo LMB

Luego, entre la R3 (Brial, DPZ y LMB) y el número 227 de la avenida Cataluña, se encuentra la siguiente parcela de mayor tamaño, la R2. En este caso, suma una capacidad total de 77 viviendas libres, aunque es la parte que más problemas presenta a la hora de salir al mercado. Y es que se trata de un solar que está participado por varios propietarios, uno de ellos por el propio grupo LMB, que ha mostrado interés en comprar el resto de la parcela para poder edificarla en solitario, aunque para esto todavía no hay ningún plazo.

Por último, en la parte más al este del sector, resta una pequeña porción de suelo (R4), situada encima del número 253 de la avenida Cataluña (con Isidoro de Antillón) y donde existe espacio para levantar otras 14 viviendas libres. De esta forma, se completarían las 352 que hay previstas y que se sumarían a las promociones ahora en marcha, con más de 600 hogares en construcción.

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La avenida Cataluña, eso sí, no se detiene aquí, puesto que en la acera de enfrente tiene todavía otros dos sectores por desarrollar que suman más de 600 viviendas y otro gran sector con capacidad para 1.600, equipamientos, zonas verdes y hasta la renaturalización de las riberas del Gállego. Todo ello, en la parte donde todavía debe ejecutarse la tercera fase de la reforma integral de la arteria, que el ayuntamiento ha dejado en 'stand by' hasta que se urbanicen los tres últimos sectores mencionados.