Parece Valencia pero es Zaragoza: la heladería que tiene una de las mejores horchatas y fartons caseros de la ciudad

El verano, más si cabe uno como este donde los termómetros a duras penas ofrecen un alivio, es sinónimo de helados. También de bebidas frescas con las que buscar paliar la sensación de calor. Y una de ellas es la horchata.

Aunque la receta original es de la Comunidad Valenciana, concretamente, según los expertos, del municipio de Alboraya, no es extraño encontrarla en cualquier punto de la geografía española. La receta es sencilla: agua, azúcar y chufas, un tubérculo que fue introducido durante la Edad Media por los árabes en la Península Ibérica. Y claro, en Zaragoza no podían faltar los lugares donde poder pedir una rica horchata.

Hay incontables lugares las ponen a disposición de sus clientes, pero hay un establecimiento, que en realidad es una heladería, que tiene fama de tener una de las mejores muestras de la capital. Se trata de heladería Tortosa.

"Dicen que la horchata es solo una bebida..:"

Habrá pocos zaragozanos que no conozcan la heladería Tortosa. Su fama radica, con Noelia Gericó al frente, por ofrecer uno de los mejores helados artesanos de la capital y cuyo proceso de elaboración han explicado en varias ocasiones a través de sus redes sociales.

Interior de Helados Tortosa / HELADOS TORTOSA

Su éxito en la calle don Jaime, a pocos minutos de la plaza del Pilar, les llevó a extender su influencia a un barrio de Zaragoza que está vivienda una auténtica revolución gracias diferentes proyectos urbanísticos que están revitalizando la zona: Miralbueno. Allí abrieron, hace un año, Totosaurban, donde siguen una línea distinta, ya que ofrecen una amplia gama de productos, desde helados, sí, hasta granizados o batidos.

Someten a la chufa a un lavado "específico", tras varias horas a remojo, para eliminar todas las impurezas que pudiera tener este tubérculo

Sea como fuere, la propia Gericó explicó en una publicación como elaboraban sus horchatas. "Dicen que solo es una bebida...pero cuando sabes todo lo que hay detrás la cosa cambia", escriben en su post.

El proceso comienza con un lavado de la chufa, que llega tras unas horas a remojo, que es "específico" para eliminar las impurezas del tubérculo. Hay que tener en cuenta que es la verdadera materia prima de la horchata y cuidar el proceso es fundamental para el resultado definitivo.

El truco para conseguir una buena horchata

Una vez completado este paso, introducen la chufa en una máquina que machaca las bolitas de este tubérculo para sacar su jugo. "¿Cuál es el truco? Añadirle agua en la proporción correcta para que no sepa aguado", reconoce Gericó.

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Después, se enfría el líquido resultante, sin olvidar que, antes de servir, conviene remover "para que evitar que el almidón se quede abajo". Ya solo acompañarlas con unos fartons, también disponibles en el establecimiento.