Repostar barato o caro: la diferencia alcanza los 18 euros en Zaragoza

No hay tregua. El precio de los carburantes en España mantiene la senda ascendente que inició el pasado mes de febrero, cuando estalló el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica, al controlar el estrecho de Ormuz, impulsaron al alza los precios de la gasolina, además de provocar otras repercusiones para la economía global.

Cinco meses después, las consecuencias continúan notándose en los bolsillos de los conductores, que, a pocos días de que se inicie la operación salida del mes de agosto, han notado cómo se han incrementado, otra vez, los precios. Elegir una gasolinera u otra puede suponer un ahorro de cerca de 20 euros por depósito.

El acuerdo fallido de paz del pasado mes de junio invirtió la tendencia y la caída del barril de Brent se trasladó a los surtidores de toda España, donde el precio del carburante descendió ligeramente. Fue todo un espejismo, puesto que los ataques intermitentes han vuelto a afectar al precio de los carburantes. A esto hay que sumarle el fin de la rebaja del IVA, que ha elevado el precio finale entre un 8 y un 10%.

Varios surtidores. / El Periódico

Elegir bien la gasolinera puede suponer un ahorro de hasta 20 euros en Zaragoza capital. El precio de los carburantes presenta en la capital aragonesa importantes diferencias entre las distintas estaciones de servicio de la ciudad. Por ejemplo, las gasolineras Family Energy y Plenergy se sitúan como las opciones más económicas, con la gasolina 95 a 1,379 euros por litro y el diésel A a 1,519 euros.

En el extremo contrario, lideran el ranking las estaciones de Repsol, las más caras de la ciudad, aunque, según la compañía, ofrecen descuentos para sus clientes o usuarios de sus programas de fidelización. Sus surtidores alcanzan los 1,749 euros por litro en gasolina y los 1,819 euros en diésel.

En resumen, la diferencia entre repostar en la estación más barata y en la más cara llega a 37 céntimos por litro en gasolina y a 30 céntimos en diésel. Para un depósito de 50 litros, elegir una gasolinera u otra puede suponer un ahorro de 18,50 euros en el caso de la gasolina y de 15 euros en el diésel, más allá de los posibles descuentos por tarjetas, aplicaciones o programas de fidelización.

Al detalle

Yendo más al detalle, entre las estaciones más baratas destacan Family Energy, en Garrapinillos, y Plenergy, en la avenida de la Diagonal, ambas con la gasolina 95 a 1,379 euros por litro y el diésel A a 1,519 euros. También figuran entre las primeras posiciones otras opciones, como la gasolinera BonÀrea, situada junto a la autovía A-2, o Ballenoil, en el paseo de Echegaray y Caballero. La Cooperativa San Lamberto completa el listado.

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Las estaciones de Repsol más caras son las que se encuentran en la autovía de Logroño, donde la gasolina alcanza los 1,749 euros por litro y el diésel, los 1,819 euros. La estación de Moeve situada en la avenida de la Hispanidad también destaca por su elevado precio en comparación con las gasolineras de bajo coste.