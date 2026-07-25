Fin al culebrón: el traspaso del Parque de Atracciones de Zaragoza se puede firmar ya la próxima semana para reabrir tras el verano

El culebrón en torno al futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza, cerrado al público desde el pasado mes de junio, está a punto de resolverse. Las posturas entre el administrador concursal de la gestora actual, la empresa de Jesús Morte (PAZ SA), y el grupo argentino Fenix Entertainment están cada vez más cercanas. Tanto, que la previsión de todas las partes es que los inversores latinoamericanos, que se harán con el control del complejo de ocio en solitario, eleven la propuesta definitiva la próxima semana para que el administrador, Alfredo Sánchez Rubio, la acepte y, posteriormente, el Ayuntamiento de Zaragoza entregue a la nueva concesionaria las llaves del recinto.

Los parámetros de la oferta serán, con algún matiz, los mismos que ha venido informando este diario a lo largo de toda la semana. Tras una primera proposición de 700.000 euros, el montante final ascenderá a 1,4 millones tras incluir Fenix una serie de cuestiones que le había solicitado la administración concursal, liderada por Sánchez Rubio, del despacho Brexia Legal. PAZ SA, que va camino de la liquidación, recibirá finalmente 600.000 euros en efectivo, aunque el grupo argentino subrogará a la plantilla (a excepción de los directivos más cercanos a Morte), algo valorado en 500.000 euros.

Los 600.000 euros corresponden a la compra por parte de Fenix de las atracciones que son propiedad del empresario zaragozano y del 20% que este todavía ostenta en la sociedad Moncayo Leisure, así como el mobiliario de oficina o las instalaciones de cocina. Las atracciones, por cierto, precisan de una puesta a punto que supondrá otra inversión de entre 300.000 y 350.000 euros. La idea del consistorio es que, en cuanto haya acuerdo definitivo, se puedan entregar las llaves a Fenix Entertainment, que controlará Moncayo, la nueva concesionaria, al 100%.

La noria del Parque de Atracciones de Zaragoza, parada por la inactividad, esta semana. / Pablo Ibáñez

Los próximos pasos ya están marcados. Según ha podido saber este diario, Fenix ya ha contactado con distintos proveedores para empezar a trabajar en la reapertura del parque, que llegaría después del verano, en septiembre u octubre. En agosto, la intención es avanzar en la puesta a punto del complejo de ocio, que ahora presenta un estado muy deteriorado tras un año en el que tan solo ha abierto sus puertas para algunas comuniones desde abril hasta principios de junio.

El corto y medio plazo

Mientras, los trabajadores avalaron el pasado jueves la propuesta de Fenix de prorrogar el erte en el que se encuentran inmersos, que caducaba el próximo 31 de julio, hasta el 30 de septiembre. En la asamblea, celebrada en la sede de CCOO, participó en torno a la mitad de la plantilla, 35 empleados, y la opción del sí barrió con claridad al no, con más de un 85% (30 votos) a favor de continuar con el expediente y reincorporarse tras el verano, ya con Fenix al mando.

La temporada, no obstante, será mucho más corta de lo habitual. Se abrirá hasta noviembre con algo más del 50% de las atracciones operativas, pero se podrán celebrar eventos tan rentables económicamente como la OktoberFest de las Fiestas del Pilar o Halloween. Durante esta primera experiencia de Fenix como gestora única del Parque de Atracciones, la intención es contar con los trabajadores fijos, algo menos de 30, y parte de los fijos discontinuos. El resto de la plantilla (en total, ahora había 81 empleados) se reincorporará ya en 2027.

Asamblea de los trabajadores del Parque de Atracciones de Zaragoza, este jueves. / Laura Trives

De hecho, la próxima campaña será la primera en que Moncayo Leisure, bajo el amparo de Fenix Entertainment, lidere en solitario el complejo de ocio, gestionado por los Morte desde su inauguración en 1974. La nueva concesión es a 50 años y contempla una inversión de 15 millones de euros para el próximo lustro, consistente en renovar de forma integral la inmensa mayoría de las instalaciones del Parque de Atracciones, que además ganará cinco hectáreas.

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Antes de que acabe el año, previsiblemente en noviembre, Fenix debe entregar el diseño definitivo del futuro complejo al ayuntamiento, para que los técnicos municipales lo validen, toda vez que en la primera propuesta la valoración fue tan solo de un 3,6 sobre 10. Una de las novedades será un simulador de vuelo, pero habrá más. Las obras empezarán en diciembre y, a partir de marzo de 2027, convivirán con la actividad diaria del parque, que en principio no tendrá que cerrar.