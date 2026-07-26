Un autobús amarillo circulará por las calles de Zaragoza: la línea elegida para probar este novedoso vehículo

Durante los próximos días, Avanza probará un nuevo modelo de bus eléctrico en las calles de Zaragoza. Se trata de un Irizar ieBus Efficient de 12 metros, el último lanzamiento de la marca. Entre sus características principales destaca el aumento de capacidad embarcada a 512 kWh, mejoras en la climatización tanto del puesto del conductor como de los pasajeros, y un nuevo motor que optimiza el consumo hasta un 10%.

Además, el nuevo bus de Irizar es más ligero que modelos anteriores, lo que aporta mejoras en consumos y autonomía. Su aspecto también es diferente del ieTram que circula por Zaragoza desde 2022. El pasillo y las puertas se han ampliado para mejorar la accesibilidad, y su interior es más espacioso, ofreciendo una mayor capacidad de pasaje.

El ieBus saldrá a servicio con pasajeros durante tres semanas en la línea 38 (Bajo Aragón-Vía Hispanidad), aunque es posible que las pruebas se extiendan a otras líneas de la red.

Este test se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza por la movilidad sostenible y la innovación, que pasa por estar al día de las novedades del mercado con el objetivo de poder incorporarlas al servicio que se presta en la ciudad. En este sentido, además de los Irizar y Mercedes 100% eléctricos incorporados a la flota, en los últimos años se han testado en Zaragoza vehículos de las marcas BYD, Volvo, Alfabus, Vectia, Solaris, King Long, Iveco, VLD Citea o Alstom.

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