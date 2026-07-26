Bar Bonanza, el local con más solera del centro de Zaragoza: "Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo"
El negocio con más de 50 años de historia mantiene la misma decoración y la misma carta desde que abrió en 1973
El Bar Bonanza es uno de los bares más históricos y especiales de Zaragoza. Cruzar su puerta es entrar en un pequeño museo improvisado. Cuadros, bustos, fotografías, recuerdos y decenas de objetos cubren las paredes de un local donde parece que el tiempo se detuvo hace más de medio siglo.
La tradición es algo muy importante para este pequeño establecimiento del Centro de Zaragoza. Ubicado en el número 4 de la calle Refugio, el Bonanza ha sido un punto de encuentro desde 1973 y ,en especial, un lugar de referencia para los bohemios de la capital aragonesa. "Cuando lo abrió mi abuelo venía mucho poeta, mucho pintor… porque a él le gustaba recitar poemas en el bar y pintaba", explica Marta García, nieta de Manolo, el fundador del bar. De hecho, en sus paredes aún se pueden ver colgados los cuadros de su abuelo.
Tres generaciones de Bonanza
Manolo García inició el negocio junto con su mujer en los años 70. "Abrían por las mañanas y por las tardes. A partir del año 2000, entró mi padre —también llamado Manolo— y trabajaban los tres juntos, pero solo abrían por las tardes. Y, ahora, llevo seis años trabajando aquí con mi padre en el bar", comenta Marta. Además, todavía sigue su abuela pasándose por el bar. "Desde que abrimos hasta las 21:00 está por aquí", explica.
No solo la decoración ha sobrevivido al paso del tiempo, la carta es la de toda la vida. "Seguimos haciendo lo mismo que hacía mi abuelo: bocadillos de tortilla de todos los tipos, ensaladas y el famoso plato de verduras", afirma la propietaria. Esta última comida es una broma del establecimiento, ya que, a pesar de su nombre, el plato de verduras no contiene ninguna verdura."Lleva jamón, queso, chorizo y salchichón", dice.
La esencia del Bonanza
Precisamente, esa gracia, la tradición y la cercanía son la gran esencia del Bar Bonanza. "Llevamos más de 50 años aquí, la gente nos conoce. Está mi padre contando chistes, la comida la preparamos aquí y la sacamos rápido", detalla. Según Marta, "ahora hay pocos bares donde te puedas echar una cerveza y hablar con el camarero", aquí se puede entrar y charlar con ellos con total confianza.
El local siempre ha sido un espacio donde compartir y hablar. Durante el tiempo que estuvo su abuelo, Marta cuenta que, por su faceta de pintor, "se hacían exposiciones de cuadros". Algo que hoy en día, aunque más de vez en cuando, siguen haciendo.
Cambio de clientela
Sin embargo, si hay algo que ha cambiado es el tipo de clientela. "Aún siguen viniendo artistas y bohemios, pero eso era más de antes. Aunque tenemos clientes de toda la vida, ahora abunda más la clientela normal que viene a echarse sus bocadillos y sus raciones", comenta Marta. No obstante, la fama del lugar ha hecho que figuras relevantes del mundo de la música lo visiten. Hace unos años Rozalén tras ganar el Premio Global de la Música Aragonesa visitó el Bar Bonanza. También, el rapero Sho-Hai suele frecuentarlo.
Se sorprenden de todo lo que tenemos aquí
A pesar de sus más de 50 años, hay gente que todavía descubre por primera vez este conocido lugar del centro de Zaragoza. Marta confiesa que la gente cuando llega tiene una reacción muy buena. "Se sorprenden por todo lo que tenemos aquí. Los cuadros de mujeres desnudas de mi abuelo, el busto de Wagner, en definitiva, de la esencia que tiene el sitio", afirma.
Un lugar, aparentemente, discreto
Puede que pase desapercibido por su discreta fachada. En ella, apenas un pequeño rótulo con su nombre permite leer el nombre del establecimiento y distinguirlo de cualquier otro negocio o puerta de portal. "Una vez cruzan por la puerta, es cuando descubren el bar. Todos salen encantados y más del 90% de los clientes repiten", se enorgullece Marta.
El Bonanza es uno de esos lugares mitológicos en un ecosistema hostelero en constante cambio y con propuestas cada vez más modernas e innovadoras. Ellos, por su parte, prefieren apostar por la receta con la que su abuelo empezó hace más de medio siglo: cercanía, humor, bocadillos, comida de toda la vida y una gran personalidad.
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