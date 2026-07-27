Abre en el centro de Zaragoza un local especializado en tortillas de patata: "Queremos conquistar la ciudad"

Los negocios del centro de Zaragoza siempre están en constante transformación. Establecimientos que cierran, tiendas que abren, proyectos renovados... Uno de los sectores que más llama la atención y más dinámico en esta zona de la ciudad es el de la hostelería. En septiembre, llegará un nuevo local que en Instagram ya está empezando a venderse y a mostrar más sobre su propuesta.

Se trata de Tortillas Betés. Detrás del proyecto, están los hermanos Nico y Martín Betés, dos gemelos zaragozanos que han comenzado a desvelar en sus redes sociales algunos detalles de la apertura que llegará en septiembre al corazón de la capital aragonesa.

Especialistas en tortillas de patatas

Aunque las dos primeras publicaciones en su perfil de Instagram no daban muchas pistas de la ubicación del negocio, sí que dejaban claro que será un establecimiento (como su nombre bien indica) especializado en tortillas y, sobre todo, de patata. Así lo dejaban claro en su segunda publicación. "Ser Barman's no es lo nuestro, pero las tortillas... es otra cosa", afirman.

Ha sido en su publicación más reciente donde han dejado entrever algún aspecto más. En el vídeo los gemelos se encuentran en la calle Alfonso y daban tres pinceladas. "Zaragoza", algo que ya se podía suponer; "tortillas de patata", otra cosa también bastante clara y, por último, "punto perfecto", lo que puede referirse a dos aspectos. Primero, al punto de este plato tan clásico de la gastronomía española y, segundo, sumado a la localización del vídeo puede referirse a que el negocio de estos hermanos estará en la propia calle Alfonso o sus inmediaciones.

Nuevos anuncios

En este espacio de dos meses hasta su apertura, los gemelos seguirán publicando vídeos dando más detalles de esta novedad zaragozana que, según ellos mismos, llevan "años cocinando y perfeccionando". Todavía faltan muchos aspectos por conocer: la ubicación exacta, la propuesta gastronómica al completo, cómo será el local y uno de los factores más importantes en cuanto a tortillas de patata se refiere: si llevará cebolla o no.

Además, la propuesta nace con ambición, puesto que parece que no se detendrán solamente en la capital de Aragón y aspiran a expandirse por España. Así, por lo menos, lo dicen en la descripción de su cuenta de Instagram. "Lo de conquistar Miami puede esperar. Primero vamos a por Zaragoza", bromean en su último vídeo.

Más allá del proyecto gastronómico, los hermanos Betés cuentan con un pasado ligado al fútbol. En concreto, Nicolás Betén llegó a jugar en la cantera del Real Zaragoza hasta edad juvenil coincidiendo con jugadores como Francho Serrano, Juan Sebastián, Iván Azón o Marcos Cuenca. Ahora, en septiembre darán el salto a la hostelería.

Con la llegada de Tortillas Betés, otro negocio especializado en platos concretos se suma a la calle Alfonso y sus alrededores. A las patatas fritas belgas de El Belga, a las tartas de queso de 99 Cheesecakes o de Bascake y los dulces portugueses de Natas D'Ouro, se les sumarán en septiembre las tortillas de patata.