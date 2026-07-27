La Aemet anuncia la cuarta ola de calor del verano: una cúpula de calor volverá a disparar las temperaturas en Aragón

La tregua de calor en Aragón apenas durará 72 horas. Después de un fin de semana con un tiempo primaveral en Zaragoza y en el resto de la comunidad, donde las temperaturas se han movido en el entorno de los 30 grados, se avecina un nuevo cambio brusco de los pronósticos que volverá a disparar los termómetros y traerá la cuarta ola de calor del verano. Este episodio comenzará el miércoles y se extenderá, al menos, hasta el domingo 2 de agosto.

Más allá de la duración estricta, que necesita de unos valores determinados en el conjunto de las estaciones de la Agencia Estatal Meteorológica (Aemet) en todo el territorio peninsular, los pronósticos para Zaragoza y Aragón no auguran un descenso sustancial a corto o medio plazo.

El responsable de esta nueva ola de calor será un viejo conocido de este verano. La entrada de aire muy cálido desde el continente africano, una dorsal subtropical, que verá intensificados sus efectos gracias a una cúpula o domo de calor. Las consecuencias son días con máximas muy altas y mínimas que continuarán siendo inusualmente elevadas y que encadenarán varios días consecutivos sin alivio térmico.

Zaragoza, otra vez a más de 40 grados

Este lunes, la capital experimentará la primera subida de las temperaturas después de un fin de semana muy apacible e incluso algo fresco a primeras horas de la mañana, con máximas que se acercarán a los 34 grados, unos valores normales en verano. El giro llegará a partir del martes, poniendo fin a tres días de respiro, con la proliferación de avisos por calor que se intensificarán con el paso de las horas.

Los termómetros se dispararán sin apenas transiciones en todo Aragón. La capital pasará de sopetón a mirar de reojo los 40 grados, es decir, ganará más de 5 grados en solo 24 horas y, como ella, otras localidades como Quinto, Caspe, Alcañiz, La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Teruel capital o la zona del Bajo Cinca.

Zaragoza no bajará de los 40 grados mínimo hasta el domingo, aunque las previsiones alargan el calor extremo en Aragón más allá

Gran parte de la comunidad tampoco escapará del calor intenso producido por un viejo conocido de este verano, una dorsal subtropical, aunque se quedarán en el entorno de los 37 grados, salvo el Pirineo (34 grados de máxima) y Gúdar y el Maestrazgo.

Un termómetro marca 41 grados en el Coso de Zaragoza / Laura Trives

El miércoles será el primer día de ola de calor. Según el primer avance de Aemet, se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, aunque, como es habitual, irán evaluando la duración con el paso de los días y se vaya disipando la incertidumbre de los modelos meteorológicos.

Sin un final claro

Por delante, según las previsiones de Aemet, quedarían jornadas sofocantes que en el caso de Zaragoza traerían de la mano días con máximas no por debajo de los 40 grados mínimo hasta el domingo. En el resto de la comunidad, las zonas que más sufrirán las arremetidas del calor serán las Cinco Villas, Bajo Cinca y Cinca Medio y la Ibérica de Zaragoza.

Las madrugadas serán igualmente calurosas, con mínimas en la capital que no bajarán de los 20 grados durante todo el episodio.

Varias personas caminando por Zaragoza bajo el sol intenso / Laura Trives

Los primeros avances a medio plazo sugieren que este cuarto episodio del año podría extenderse más allá del domingo, aunque una bajada de las temperaturas por el noroeste y norte podrían ponerle punto y final. Sin embargo, como viene ocurriendo de manera recurrente, el calor intenso persistirá en el este de la Península, es decir, Zaragoza y Aragón seguirán sudando la gota gorda con o sin el paraguas de ola de calor.

Estos modelos predictivos sugieren que no sería hasta finales de la primera semana íntegra de agosto cuando podrían bajar las temperaturas. Sin embargo, cualquier previsión con tantos días de antelación está sujeta a gran incertidumbre que hacer ahora mismo imposible asegurar que vaya a ser así.