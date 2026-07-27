La asociación vecinal del barrio más poblado de Zaragoza cumple 40 años: "Damos respuesta a lo que la administración ignora"

Las Delicias es el barrio más poblado de Zaragoza. Ha crecido desordenado, populoso y reivindicativo. Cuenta con un tejido urbano denso, de mucha vivienda y en la actualidad la llegada de migrantes plantea el reto de la integración. Este año la asociación vecinal Manuel Viola cumple 40 años y recuerdan que en su ADN está inscrita la lucha por los equipamientos. De hecho, su primer triunfo a mediados de los años ochenta del siglo pasado fue lograr que en los terrenos de psiquiátrico se construyera un parque para el disfrute de todos los vecinos frente a las nuevas viviendas que estaban proyectadas. En aquellos años también se estaba desarrollando Vía Hispanidad. "Se puede decir que el barrio todavía era campo", bromea el actual presidente de la entidad, José Luis Zúñiga.

Como pionero del movimiento vecinal recuerda las primeras reuniones en un tiempo en el que el activismo era mucho más habitual. Había un barrio por construir y los vecinos querían ser parte de ese desarrollo. Las primeras reuniones tuvieron lugar en pisos particulares y salones parroquiales. Fue en las salas de una comunidad de propietarios de la calle Barcelona donde decidieron que tenían que legalizar la asociación. "Fuimos creciendo a base de manifestaciones y asambleas multitudinarias", recuerdan.

En sus años de actividad se anotan muchos logros. Quizá uno de los más simbólicos es el propio Jardín Vertical de la calle Delicias en el que actualmente tienen la sede. A pesar de su estado de abandono, en su día lograron este espacio público en un solar en el que estaba proyectada una vivienda de cuatro alturas, logrando que se liberara de edificación mediante una compensación con los dos espacios de la avenida Navarra. "La parte reivindicativa ha sido muy importante, pero hoy en día lo que constituye nuestro fuerte es la gran coordinación que tenemos con todos los agentes sociales de barrio", destaca el presidente.

El presidente de la asociación, José Luis Zúñiga. / Rubén Ruiz

Desde la asociación destacan dos iniciativas clave para el barrio: por un lado, el Foro de Salud Comunitaria, una red colaborativa que involucra a colegios, centros de salud, centros de tiempo libre y entidades como Cáritas. Por otro lado, resaltan la importancia del Plan de Delicias, un proyecto integral elaborado ya hace muchos años junto a técnicos municipales y del Gobierno de Aragón para ofrecer soluciones a las necesidades del distrito. Sin embargo, a pesar de que el PSOE llevó recientemente una propuesta a la comisión de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza para reactivarlo, la mayoría formada por PP y Vox votó en contra, manteniendo paralizadas unas propuestas que podrían cambiar la convivencia en las calles de Delicias.

Por otro lado, Zúñiga destaca que la sede de la entidad se ha convertido "en un pequeño centro cívico" donde son los propios vecinos los que dan respuesta a las demandas de mucha gente "que no tiene acceso a los centros cívicos municipales, ya sea porque están masificados o por distintos motivos". El local siempre bulle de actividad. "Organizamos actividades de todo tipo: físicas, psicosociales, cognitivas, de tiempo libre y de cultura", evidencia. El centro está abierto mañana y tarde, cinco días a la semana.

Una de las celebraciones vecinales de Manuel Viola. / El Periódico de Aragón

A base de manifestaciones, fiestas reivindicativas y trabajo paciente han logrado crear un barrio vivible que gana población. En la asociación todavía cuelgan carteles reclamando el soterramiento de las vías del tren en el entorno del Portillo. También recuerdan el éxito que supuso la peatonalización de la calle Delicias, una iniciativa pionera que fue muy criticada en su momento pero que permitió que el distrito ganara una arteria comercial de gran importancia.

En relación con la celebración del 40º aniversario, la idea inicial planteada por la entidad consistía en representar una obra de teatro junto a un grupo colaborador para narrar la historia de la asociación y del barrio. Con todas sus manifestaciones, logros y algunos tropiezos. Sin embargo, la falta de financiación y el notable retraso en la aprobación de los presupuestos de este año han complicado su ejecución. Ya se verá si finalmente sale adelante. Por el momento con vistas a finales de año, coincidiendo con la fecha exacta del aniversario, tienen previsto organizar una actividad más modesta en la propia sede para exponer el trabajo y la trayectoria desarrollada por la asociación a lo largo de sus cuatro décadas. Pura memoria de las Delicias.