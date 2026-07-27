Un bombero zaragozano, en la lucha contra el fuego en Madrid: "Esta potencia de los incendios no se había visto"

Una dotación de los Bomberos de Zaragoza partió este domingo a primera hora hacia Madrid para combatir el fuego que asola la sierra oeste de esta comunidad. Entre los nueve efectivos que partieron está Roberto Campos, subjefe de intervención del cuerpo, que explica ahora en declaraciones a este diario su experiencia en uno de los fuegos más virulentos que se han dado en la historia reciente de España. "Cada vez es más habitual que tengamos que acudir a este tipo de intervenciones", explica.

Y es que pese a que, según explica Campos, los Bomberos de Zaragoza ejercen en un entorno urbano y cuentan con una especialización distinta a los forestales -aunque también reciben formación para este tipo de sucesos-, cada año es más común que el cuerpo municipal sea requerido por el 112 o la UME en este caso para participar en campañas de extinción lejos de los límites de la capital aragonesa. Este año han estado ya en Leciñena, Tamarite de Litera y Luesia, donde llegaron a acudir 16 agentes antiincendios zaragozanos. Ahora les ha tocado ayudar en Madrid.

"Partimos a las 8.30 horas y llegamos al Puesto de Mando para que nos asignaran un sector sobre las 13.30 horas", explica Campos, que este lunes por la tarde ya estaba de vuelta junto con el resto del contingente mientras otros compañeros de Zaragoza acudían a darles el relevo.

Bomberos de Zaragoza. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Tras el reparto de funciones, el operativo zaragozano quedó bajo la coordinación de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Su intervención se centra en el eje comprendido entre Fresnedilla de la Oliva y Colmenar del Arroyo. "Toda la zona ha quedado muy dañada. Allí nos enseñaron la magnitud del incendio y es muy fuerte. La devastación que ha habido de masa forestal... Y en pueblos como Chapinería ha afectado también al polígono y el fuego ha quemado coches. El impacto económico va a ser importante", explica.

La tarea de los bomberos de Zaragoza se ha centrado en contener el flanco asignado. Cuenta el subjefe de intervención que su labor se ha centrado sobre todo en la protección de zonas urbanas y en la prevención para evitar que el fuego volviera a brotar, "puesto que quedan áreas sin quemar". "Esta potencia de incendios no se había visto", asegura Campos, que lleva desde 2003 en el cuerpo del ayuntamiento de la capital aragonesa.

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El contingente que partió desde Zaragoza era de nueve bomberos, que se han llevado también un vehículo autobomba y un nodriza, aunque se trata de "un formato ampliable", explica Campos. "Todos los medios son pocos para luchar contra un incendio así", zanja este bombero.