Un golpe contra una furgoneta obliga a cortar el tranvía en Valdespartera

La red de transporte público en Zaragoza ha registrado una afección en el servicio a las 09.05 horas en el barrio de Valdespartera, lo que ha obligado a interrumpir la circulación del tranvía en el tramo comprendido entre las paradas de Los Olvidados y Mago de Oz.

Uno de los tranvías ha golpeado a una furgoneta de reparto, que ha quedado averiada en la vía a la espera de ser retirada por una grúa. Por el momento no consta que se hayan producido incidencias entre los viajeros.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, desde Tranvías de Zaragoza e ha activado un servicio alternativo de autobús que cubrirá el trayecto afectado mientras se resuelve la incidencia. Quitada esta zona, que afecta a prácticamente la totalidad del barrio de Valdespartera, el resto de la línea continúa funcionando con total normalidad.