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MOVILIDAD URBANA

Un golpe contra una furgoneta obliga a cortar el tranvía en Valdespartera

Tranvías de Zaragoza activa un servicio alternativo de autobús mientras se retira la furgoneta implicada en la colisión

El tranvia de Zaragoza a su paso por Valdespartera.

El tranvia de Zaragoza a su paso por Valdespartera. / El Periódico de Aragón

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David Chic

David Chic

Zaragoza

La red de transporte público en Zaragoza ha registrado una afección en el servicio a las 09.05 horas en el barrio de Valdespartera, lo que ha obligado a interrumpir la circulación del tranvía en el tramo comprendido entre las paradas de Los Olvidados y Mago de Oz.

Uno de los tranvías ha golpeado a una furgoneta de reparto, que ha quedado averiada en la vía a la espera de ser retirada por una grúa. Por el momento no consta que se hayan producido incidencias entre los viajeros.

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Para garantizar la movilidad de los usuarios, desde Tranvías de Zaragoza e ha activado un servicio alternativo de autobús que cubrirá el trayecto afectado mientras se resuelve la incidencia. Quitada esta zona, que afecta a prácticamente la totalidad del barrio de Valdespartera, el resto de la línea continúa funcionando con total normalidad.

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