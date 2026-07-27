Zaragoza afronta nuevas afecciones al tráfico por la operación asfalto: estas son las calles en obras

El Ayuntamiento de Zaragoza ha detallado la planificación de las obras y las afecciones a la movilidad previstas en la capital aragonesa para la próxima semana, que se centrará en el asfaltado y algunas obras en cruces de vías, aprovechando que el periodo estival es el mejor momento para reducir las molestias a los ciudadanos.

Centro urbano: Sagasta con Basilio Paraíso

(Del 27 de julio al 7 de agosto)

Con motivo de los trabajos de conexión de sumidero a pozo de registro en la red de saneamiento a la altura del nº 2 del paseo Sagasta, se llevarán a cabo las siguientes adecuaciones viarias y de tráfico:

• Ocupación de calzada: Se ocupará el carril derecho de circulación en sentido Cuéllar. El flujo del tráfico rodado, incluido el paso del autobús urbano, quedará plenamente garantizado a través del carril izquierdo.

• Reordenación en Plaza Paraíso: Para asegurar que el acceso a la zona de obras se realice de forma fluida desde un único carril, en la Plaza Paraíso el carril de acceso a la Gran Vía (carril derecho señalizado actualmente con movimiento recto/derecha) quedará señalizado exclusivamente para girar a la derecha.

• Movilidad ciclista y transporte público: En caso de ser necesario según el desarrollo de la obra, se cortará de manera puntual el carril bici en el tramo comprendido entre los números 2 y 8 del Paseo Sagasta. Todas las medidas operativas se han coordinado previamente con la concesionaria AVANZA para asegurar la regularidad de las líneas de autobús urbano.

Campaña extraordinaria de asfaltado

(Semana del 27 al 31 de julio)

El ayuntamiento llevará a cabo una campaña extraordinaria de asfaltado, una actuación independiente y complementaria a la Operación Asfalto Verano 2026, cuya ejecución principal está prevista para mediados de agosto. En la planificación de la próxima semana, los trabajos se concentrarán en varias arterias de los distritos de La Almozara, Actur-Rey Fernando y La Jota:

La Almozara: Avenida Puerta Sancho (Del 27 al 29 de julio)

• Tramo afectado: Entre la Avenida de La Almozara y la Avenida de la Autonomía (semicalzada en sentido hacia esta última).

• Afecciones: Se garantizará en todo momento un carril de circulación. Se realizarán cortes puntuales en las intersecciones con las calles Bonn y Bruselas, así como en el carril bici adyacente.

• Estacionamiento: Prohibido aparcar desde el nº 19 hasta la Avenida Pablo Gargallo. Actuación coordinada con Avanza y con los badenes de garaje afectados.

Actur: Calle Gómez de Avellaneda (Del 28 al 29 de julio)

• Tramo afectado: Entre la calle Sor Juana de la Cruz y la calle Rosalía de Castro.

• Afecciones: Se mantendrá un carril de circulación habilitado. Cortes puntuales de tráfico en las calles Concepción Saiz de Otero y Clara Campoamor.

• Estacionamiento: Prohibido aparcar en la calle Clara Campoamor, en el tramo comprendido entre Gómez de Avellaneda y María Maeztu (a ambos lados de la vía). Actuación coordinada con AVANZA y accesos a garajes.

Actur: Calle María Zambrano (Del 28 al 30 de julio)

• Tramo afectado: Entre la calle Nicolás Guillén y la calle Ildefonso Manuel Gil.

• Afecciones: Se garantizará la circulación vehicular por un carril y se realizarán cortes puntuales en las calles León Felipe y Pablo Neruda. Coordinación integral con rutas de autobús urbano y badenes autorizados.

La Jota: Calles Joaquín Numancia, María Blasco y Teresa Salvo Puerto (Del 28 al 30 de julio)

Para acometer la renovación integral del pavimento en este ámbito de La Jota, será necesario el corte total de las siguientes vías y la restricción temporal de estacionamiento:

• Calle Joaquín Numancia (del 28 al 30 de julio): Corte de la calle entre María Blasco y Balbino Orensanz. Prohibido estacionar en el lado de los números pares.

• Calle María Blasco (del 29 al 30 de julio): Corte de la vía entre la Avenida de la Jota y Joaquín Numancia. Prohibido estacionar en ambos lados de la calle.

• Calle Teresa Salvo Puerto (del 29 al 30 de julio): Corte total desde la calle María Virto hasta la Avenida de la Jota. Prohibido estacionar desde la Av. de la Jota hasta el nº 12 de María Virto (ambos lados).

Avance de avenida Valencia

(En ejecución desde ayer, 23 de julio | Duración estimada: 3 meses)

De forma paralela a las intervenciones de asfaltado, esta semana han comenzado nuevas fases de trabajo en la reforma integral de la avenida de Valencia, un gran proyecto urbanístico de transformación cuya finalización está prevista para principios de 2027.

Para llevar a cabo los complejos cruces de servicios subterráneos y la pavimentación en la confluencia de la Avenida de Valencia con las calles Lérida y Fueros de Aragón, desde las 09:30 horas del pasado 23 de julio y durante un periodo aproximado de tres meses se mantiene la siguiente ordenación temporal:

• Ocupación viaria: Ocupación parcial del cruce de Avenida de Valencia con Lérida y del tramo de la calle Fueros de Aragón comprendido entre la Avenida de Valencia y el nº 20.

• Itinerarios garantizados: Se asegura el tráfico pasante desde la calle Lérida a través de la calzada situada frente al portal nº 15 de Fueros de Aragón. Asimismo, el acceso residencial y de servicios a esta última permanece habilitado desde la Calle Lorente.

Información al ciudadano

El Ayuntamiento de Zaragoza agradece de antemano la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía frente a estas incidencias temporales que resultan imprescindibles para la consolidación de una ciudad mejor acondicionada. Asimismo, para mantener a la ciudadanía permanentemente actualizada y que cada zaragozano pueda planificar sus trayectos con antelación, el concejal ha recordado que el Consistorio tiene un completo ecosistema informativo a través de múltiples vías:

• Portal web específico Zaragoza se transforma: A través de un espacio destacado en la portada de la web municipal, se puede conocer el avance de las obras al instante y se centraliza en tiempo real el estado de los trabajos y los desvíos planificados.

• Canales de WhatsApp: Un sistema de grupos de whatsapp, gratuitos y actualizados, con información directa al teléfono móvil para que los ciudadanos reciban los avisos más relevantes sobre movilidad de forma cómoda e inmediata en cada una de las grandes obras de reforma integral de calles y avenidas.

• Páginas web de Avanza y Tranvías de Zaragoza: Información detallada sobre cambios de recorridos, supresión y reubicación de paradas, y rutas alternativas de la red de autobús urbano, o bien de la línea del Tranvía.

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• Redes sociales municipales: Actualizaciones dinámicas en los perfiles oficiales del Ayuntamiento, proporcionando avisos gráficos y fáciles de interpretar.