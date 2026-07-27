Zaragoza destina 400.000 euros para mejorar la competitividad de autónomos y pequeñas empresas

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado una nueva línea de ayudas para impulsar la competitividad con un presupuesto que alcanza 400.000 euros. El objetivo de la convocatoria es mejorar la actividad económica del tejido empresarial de la ciudad a través de dos líneas de ayudas. La primera de ellas, para la que se destina más del 80% del presupuesto, 325.000 euros, busca impulsar el desarrollo de acciones para la mejora de la competitividad de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. La segunda línea está dotada con 75.000 euros para subvencionar los gastos derivados de implantar, tal y como exige la normativa, cajas registradoras homologadas y sistemas de facturación electrónica.

En la primera, se subvencionarán actuaciones como la creación de contenidos digitales para redes sociales o páginas web, acciones de marketing, software de gestión empresarial, formación en digitalización, incorporación a plataformas digitales, adquisición de equipamiento especializado e informático o reformas en establecimientos orientadas a mejorar la accesibilidad y la competitividad de los negocios.

Además, por primera vez, se ha introducido un nuevo objetivo para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad, de acuerdo con la estrategia de Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026 y la política impulsada por el Gobierno municipal para hacer de la capital aragonesa una ciudad más accesible para todas las personas.

Estas ayudas podrán ser solicitadas por autónomos, microempresas y pequeñas empresas de hasta 20 trabajadores que se encuentren ubicadas y desarrollen su actividad en Zaragoza y que, además, tengan su domicilio social y fiscal en la ciudad. Las subvenciones otorgadas podrán cubrir hasta el 80% del coste total del proyecto presentado para autónomos sin trabajadores y el 50% para el resto de los solicitantes.

Además, en la primera línea la ayuda podrá alcanzar un máximo de 20.000 euros, mientras que en la segunda línea se especifica que el importe máximo será de 2.000 euros. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la web municipal en el plazo de 20 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, algo que se hará la semana del 20 de agosto para que las solicitudes puedan presentarse a la vuelta de las vacaciones.

Cuarta edición

"Impulsar el tejido empresarial es una prioridad del Gobierno municipal como demuestra el presupuesto de los últimos cuatro años", ha indicado el concejal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, en rueda de prensa, donde ha comparecido acompañado por la concejala y portavoz de Vox, Eva Torres.

Gimeno ha recordado que esta es la cuarta edición de esta convocatoria de ayudas, que comenzó en 2023, y que en los últimos cuatro años ha beneficiado a 1.727 autónomos y pymes. En total, se ha invertido 3.592.800 euros, incluyendo la convocatoria de este 2026 (400.000 euros). "Ningún pequeño negocio debe renunciar a modernizarse por falta de recursos. Ese es el compromiso del ayuntamiento: acompañar a quienes generan empleo y actividad económica para que puedan crecer, innovar y ganar competitividad, porque el fortalecimiento de nuestro tejido empresarial es también el fortalecimiento de Zaragoza", ha subrayado Gimeno.

Por su parte, Torres ha reivindicado que esta iniciativa cuenta con el apoyo de su grupo municipal, socio preferente de Natalia Chueca para respaldar a los que "cada día levantan la persiana, arriesgan su patrimonio, pagan impuestos, generan actividad y crean empleo".

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"Detrás de cada pequeño negocio, hay muchas horas de trabajo, sacrificio, incertidumbre y responsabilidad. Hay autónomos que no saben si al final del mes podrán pagarse un sueldo; pequeñas empresas que deben hacer frente al incremento de los costes, a nuevas obligaciones administrativas y fiscales y a una burocracia que no deja de crecer", ha indicado, al tiempo que ha recordado que seguirán trabajando para "reducir impuestos, agilizar los trámites y eliminar burocracia".