El 092 de la Policía Local de Zaragoza se integra dentro del Centro de Emergencias del 112

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han firmado este martes el convenio que permitirá la integración tecnológica de la sala del 092 de la Policía Local en el Centro de Emergencias 112 Aragón. El acuerdo ha sido suscrito por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha subrayado que esta integración supone "seguir construyendo una Zaragoza más segura y con unos servicios públicos cada día más eficaces". Durante la firma, también ha estado presente el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza y concejal delegado de la Policía Local, Ángel Lorén.

Chueca ha recordado que este compromiso fue anunciado durante el último Debate sobre el Estado de la Ciudad y ha destacado que esta decisión responde a una forma de gobernar "basada en revisar los servicios públicos, aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y reorganizar los recursos para ofrecer una mejor atención a los ciudadanos".

La integración del 092 en el Centro de Emergencias 112 Aragón comenzará con un periodo de convivencia entre ambos teléfonos y culminará previsiblemente durante el último trimestre del año, cuando las llamadas al 092 pasarán a ser atendidas directamente desde el 112. Para facilitar la transición, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña informativa dirigida a la ciudadanía y rotulará los vehículos de la Policía Local con la nueva referencia telefónica.

El objetivo es que sean los profesionales del Centro de Emergencias 112 Aragón quienes reciban las llamadas, las clasifiquen y deriven únicamente aquellas que requieran intervención policial a la sala operativa de la Policía Local. De este modo, cada aviso llegará directamente al servicio competente, reduciendo tiempos de gestión y mejorando la coordinación entre todos los cuerpos de emergencia.

Actualmente, alrededor de una treintena de agentes de la Policía Local atienden las llamadas del 092, que el pasado año superaron las 170.000. Sin embargo, miles de ellas correspondieron a consultas informativas o incidencias relacionadas con otros servicios de emergencia, como Bomberos, que no requerían actuación policial. El nuevo sistema permitirá optimizar esos recursos y ofrecer una respuesta más rápida y eficaz a los ciudadanos.

Además, el 112 dispone de herramientas avanzadas para atender a personas con discapacidad auditiva o del habla, servicios de traducción e interpretación para quienes no hablan español y la tecnología necesaria para garantizar una atención permanente y coordinada. La integración también da cumplimiento a la normativa europea y a la Ley aragonesa de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que establece el 112 como teléfono único de emergencias.

38 policías locales más patrullando las calles

Chueca ha destacado que el principal objetivo de esta integración no es únicamente la modernización tecnológica, sino reforzar la presencia policial en la ciudad. Gracias al nuevo modelo, 38 agentes de la Policía Local que hasta ahora realizaban labores de atención telefónica podrán incorporarse al servicio operativo y patrullar las calles de Zaragoza, mientras otros 24 continuarán prestando servicio en el centro de operaciones policial coordinando los avisos procedentes del 112.

"El verdadero objetivo de esta decisión no es cambiar un número de teléfono, sino poner más policías donde realmente hacen falta", ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que esta reorganización permitirá reforzar la vigilancia en los barrios, atender incidencias con mayor rapidez y mejorar la protección de los ciudadanos.

Por su parte, el consejero Roberto Bermúdez de Castro ha aseverado que "en una emergencia, el ciudadano no tiene que saber qué administración debe actuar, sino tener claro a qué número llamar". "El 112 Aragón es esa referencia común, y este convenio nos permite conectar mejor con la Policía Local de Zaragoza para que las llamadas se atiendan bien, los avisos se tramiten con mayor rapidez y cada servicio pueda actuar con mayor precisión", ha señalado.

La integración del 092 en el 112 se suma a las medidas impulsadas por el Gobierno municipal para reforzar la seguridad ciudadana. En este mandato, el Ayuntamiento ha invertido más de seis millones de euros en la modernización de la Policía Local, ha alcanzado por primera vez desde hace años el 100% de la plantilla, con más de 400 nuevos agentes incorporados y ha reorganizado distintos servicios para incrementar la presencia policial en la calle.

La alcaldesa ha recordado que "sin seguridad no hay libertad" y que tampoco puede existir calidad de vida si antes no se garantiza la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, ha explicado que la integración con el 112 responde a esa misma filosofía de aprovechar mejor los recursos disponibles para poner más policías donde más valor aportan: protegiendo a los zaragozanos en las calles.

Valencia y Barcelona

Con este acuerdo, Zaragoza se convierte en el primer ayuntamiento de Aragón con Policía Local que integra su sala operativa en el sistema 112, siguiendo el modelo implantado con éxito en ciudades como Barcelona, Valencia o Salamanca, donde esta fórmula ha permitido mejorar la coordinación entre todos los servicios de emergencia y optimizar los recursos policiales.

La información de las emergencias llegará en tiempo real a la Policía Local, facilitando una actuación inmediata y coordinada junto al resto de servicios de emergencia.

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La alcaldesa Natalia Chueca ha agradecido la colaboración del Gobierno de Aragón y ha puesto en valor la "lealtad institucional" que ha hecho posible este acuerdo. Asimismo, ha recordado que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón ya colaboran en otros proyectos estratégicos como las políticas de vivienda, la recuperación del río Huerva o la nueva Romareda.