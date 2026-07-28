Abre Bendito Ciclón, un nuevo bar en el centro de Zaragoza con las mejores vistas a la Basílica del Pilar

Un nuevo negocio hostelero abrirá próximamente en uno de los rincones más emblemáticos del centro de Zaragoza. El local elegido se encuentra en el histórico Pasaje del Comercio y de la Industria, más conocido como El Ciclón, ubicado junto a la plaza del Pilar.

Esta galería comercial y residencial fue construida en 1882 y 1883 por el arquitecto Fernando de Yarza y es algo único en España, ya que es uno de los tres pasajes decimonónicos que se conservan en el país. El lugar conecta varias calles del centro como son la calle Alfonso, la plaza del Pilar, la calle Damián Forment y la calle de Santiago.

Bendito Ciclón, el nuevo negocio que abre junto a la Plaza del Pilar / El Periódico de Aragón

Múltiples negocios

La galería ha albergado numerosos comercios, muchos de ellos dedicados a la hostelería. Es el caso de El Real o de los dos locales llamados, como la propia galería, El Ciclón. Estos últimos cerraron en lo últimos años y es ahora en el espacio donde se encontraba su oferta más vermutera donde abrirá un nuevo negocio.

Aunque no se sabe mucho, en las cristaleras del local han aparecido varios carteles informativos. En ellos, muestran el nombre que tendrá lo que, a priori, será un bar o una vermutería: Bendito Ciclón y también buscan trabajadores, concretamente camareros.

Bendito Ciclón, el nuevo establecimiento que llega a la Plaza del Pilar / El Periódico de Aragón

Un pasado con reconocimiento

Antes de cerrar sus dos espacios, el negocio del Ciclón ganó un Solete de la Guía Repsol. Así lo definía esta referencia de la gastronomía: "El pasaje más emblemático de Zaragoza ha recuperado su restaurante gracias a su vuelta a la carta y menús de guisos tradicionales con productos de cercanía y temporada".

Además, se dividía en dos espacios. Uno más clásico para comer y para eventos especiales y, otro, donde abrirá este nuevo negocio, más enfocado a la coctelería y la vermutería. Sus platos rendían homenaje a la comida española de toda la vida.

Tras el cierre ha pasado poco más de un año y ya existe una nueva propuesta en preparación. De momento, es cierto que no se percibe mucho cambio en el local, tampoco parece haber gente trabajando para reformarlo y en su interior aún está la decoración y los elementos del anterior negocio. Cabe señalar que el otro espacio (el más clásico), no tiene, por el momento, ninguna nueva propuesta y que esta nueva gerencia solo se va a encargar del local que da a la plaza del Pilar y que es de un tamaño más reducido.

Bendito Ciclón, el nuevo establecimiento que llega a la Plaza del Pilar / El Periódico de Aragón

Faltan muchos detalles

Todavía faltan por concocerse muchos detalles: la fecha de apertura, la propuesta gastronómica... Sin embargo, por la información de los carteles, la estética de estos y su tono, se puede percibir que no será un establecimiento tan clásico. Más bien, parece que optará por una tendencia más moderna y desenfadada muy habitual actualmente en la hostelería.

Después de un año con la persiana bajada, todo apunta a que este emblemático espacio de Zaragoza volverá a cobrar vida con la llegada de Bendito Ciclón. Aunque se conocen pocos detalles del proyecto, el nuevo negocio tiene ambición, puesto que ha elegido uno de los locales más cotizados del centro al estar situado en una zona con mucha afluencia de gente, pero, eso sí, con uno de los precios de alquiler más alto de Zaragoza.