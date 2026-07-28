El ayuntamiento prevé reformar el exterior del Parque de Atracciones de Zaragoza en 2027.

El Parque de Atracciones de Zaragoza afronta una semana decisiva para su futuro. Cerrado al público desde junio, en una temporada en la que solo ha abierto parcialmente para dar servicio a algunas comuniones, la reapertura del principal complejo de ocio de la capital aragonesa, inaugurado en 1974, está cada vez más cerca. El grupo argentino Fenix Entertainment ya ha enviado al administrador concursal la oferta definitiva para quedarse con los activos de Morte, con la intención de salvar la campaña abriendo nuevamente después del verano, en septiembre u octubre, hasta noviembre.

La reapertura, eso sí, no será total. La idea es habilitar algo más de la mitad de las atracciones y programar eventos como la OktoberFest de Pilares o Halloween. Y ya después deberá afrontarse la transformación integral tanto del Parque de Atracciones como de su entorno. En el primer caso, Fenix tiene prevista una inversión de 15 millones de euros durante el próximo lustro para reformar las atracciones que se mantendrán en la oferta de ocio e incluir las nuevas que consideren.

La segunda actuación, en cambio, corre a cargo de las arcas municipales y se hará de forma simultánea. En ese sentido, el Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene los estudios necesarios para poder preparar una licitación que tendrá un presupuesto algo inferior al planteado inicialmente, que era de 5 millones de euros, con el objetivo de sacarla a concurso público después del verano, adjudicarla antes de que acabe el año y ejecutar las obras en 2027.

Estado actual del Parque de Atracciones de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Ese es, al menos, el cronograma con el que ahora trabajan los técnicos municipales. Antes de poder llevarse a cabo ambas intervenciones, que permitirán ampliar el parque en cinco hectáreas (ganando parte del terreno a los Pinares de Venecia), Fenix Entertainment, que asumirá la gestión del complejo para los próximos 50 años a través de la sociedad Moncayo Leisure, tiene que presentar un plan especial que debe ser validado por el consistorio.

Una vez este se apruebe, se procederá a realizar el proyecto de urbanización, tanto exterior como interior. En la parte exterior, la que corre a cuenta del ayuntamiento, se renovarán los viales exteriores, habilitando uno nuevo con carril bici incluido, así como el actual andador. También se creará un nuevo camino peatonal y se renovarán todas las redes de abastecimiento y saneamiento municipales. En definitiva, se mejorarán los accesos al Parque de Atracciones, que contempla asimismo tres aparcamientos gratuitos para 195 coches.

Semana clave

Pero, antes de que todos estos planes puedan llegar a buen término, debe terminar de solventarse el futuro de la concesión de la explotación del complejo de ocio en favor de Fenix Entertainment. De hecho, el ayuntamiento va a mover cerca de un millón de euros de la inversión plurianual que estaba asignada para este 2026 a las obras de acondicionamiento exterior, que se harán en 2027 como ya se ha citado.

Cabe recordar que Moncayo Leisure debía haberse hecho cargo de la concesión en febrero y marzo, pero la situación económica de la empresa de Morte (PAZ SA), que va camino de la liquidación y que ostenta un 20% de las acciones en la sociedad, retrasó todo. Tanto es así que, a efectos legales, PAZ sigue siendo la gestora del Parque de Atracciones, algo que podría resolverse en los próximos días.

Vista del Parque de Atracciones de Zaragoza, la pasada semana, cerrado al público. / Pablo Ibáñez

En relación a esto último, Fenix ya ha trasladado la oferta definitiva al administrador concursal de Morte, Alfredo Sánchez Rubio (Bexia Legal). Incluye 600.000 euros al contado por las atracciones, el mobiliario y el 20% de PAZ en Moncayo Leisure, entre 300.000 y 350.000 euros por la puesta a punto de las ferias antes de la reapertura en otoño y la subrogación de la plantilla, a excepción de los directivos, valorada en 500.000 euros.

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Los trabajadores votaron la pasada semana a favor de prorrogar el erte hasta el 30 de septiembre, cuestión que ya se está tramitando en el juzgado. Salvo un cambio de última hora que no se espera, el administrador aceptará la oferta definitiva de Fenix y el ayuntamiento podrá entregarle las llaves del complejo. Y será entonces cuando se desbloquearán tanto las obras interiores (que empezarían en diciembre a cargo del grupo argentino) como exteriores, las que dependen del consistorio.