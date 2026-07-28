El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una normativa pionera para manejar los datos que almacena con agilidad

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este martes la Ordenanza de Gobierno del Dato, una regulación pionera en el ámbito local con la que la ciudad se convierte en la primera capital española en disponer de una norma específica en esta materia. La norma establece el marco para gestionar de manera ordenada, actualizada, protegida y coordinada toda la información que maneja el consistorio, desde los datos relacionados con los servicios públicos, los trámites administrativos, la movilidad o el urbanismo hasta las ayudas, los equipamientos municipales y los principales indicadores de ciudad.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, quien ha defendido este martes en la sesión plenaria la iniciativa, que ha contado con el apoyo de PP y Vox, ha destacado que Zaragoza va a ser la primera capital de España en disponer de una ordenanza del dato, "una normativa técnica pero con una enorme utilidad pública para mejorar los datos, protegerlos, ordenarlos, abrirlos y utilizarlos para prestar mejores servicios".

Otras entidades locales también están comenzando a avanzar en esta dirección, entre ellas las que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Esta normativa, además, no es una propuesta aislada, sino que está integrada en una estrategia más ambiciosa de transformación digital e inteligencia artificial "vinculada a proyectos estratégicos que van a marcar el futuro de Zaragoza", ha manifestado el concejal delegado, quien ha precisado que sirve para gestionar mejor toda la información que ya dispone el Consistorio. En resumen, "busca que los datos municipales estén ordenados, actualizados, protegidos y disponibles para tomar mejor decisiones y prestar mejores servicios", ha detallado.

Por otro lado, dota de mayor transparencia a la Administración local y facilita que emprendedores y empresas puedan utilizar la información pública para proponer soluciones innovadoras, al tiempo que se agilizan trámites y mejoran servicios digitales.

En definitiva, "no va de tecnología por tecnología, va de usar mejor la información pública para que Zaragoza funcione mejor, sea más transparente y preste servicios más útiles, rápidos y seguros a sus vecinos", ha destacado García Muro, quien ha terminado su intervención agradeciendo a los técnicos municipales el esfuerzo y trabajo desarrollado dentro de un proceso complejo "en el que se ha trabajado buscando el mayor consenso posible".

Una ordenanza trabajada desde el diálogo

Durante el periodo de información pública, el proyecto de ordenanza no recibió ninguna alegación por parte de la ciudadanía. En la fase política de su tramitación se presentaron 44 votos particulares de los grupos municipales (20 de Vox, 19 de Zec y 5 del PSOE). De ellos, 13 fueron inadmitidos por razones legales y jurídicas, nueve recibieron el respaldo unánime de los grupos, doce fueron aprobados por mayoría absoluta y únicamente diez se votaron en contra.

La Ordenanza de Gobierno del Dato permitirá avanzar desde una administración basada en documentos dispersos hacia un modelo que trabaje con información fiable y compartida entre las distintas áreas municipales. De esta manera, se reducirán duplicidades, se facilitará la coordinación interna y se dispondrá de mejores herramientas para adoptar decisiones basadas en datos reales.

Para los ciudadanos, su aplicación podrá traducirse en trámites más ágiles, una menor necesidad de aportar información que ya obre en poder del ayuntamiento, mejores servicios digitales y un acceso más sencillo a la información pública. También favorecerá que empresas, universidades, entidades y profesionales puedan reutilizar los datos abiertos municipales para desarrollar estudios, herramientas y soluciones de interés para la ciudad.

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La norma permitirá, asimismo, afrontar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial con datos de calidad, bajo criterios de seguridad y control y con pleno respeto a la protección de los datos personales.